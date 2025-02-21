Кристина Орбакайте уехала из США

Известная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте, которая длительное время с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией проживает в Соединенных Штатах Америки, уехала в Австралию, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram 53-летней дочери Примадонны. Она опубликовала в Stories короткое видео, в котором показала памятник спичкам в Сиднее.

При этом Кристина Орбакайте не уточнила, на отдых или с концертом отправилась в крупнейший город Австралии.

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19 февраля Кристина Орбакайте опубликовала видео, на котором показала свою тренировку. Фанаты поблагодарили артистку за вдохновение.