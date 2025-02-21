#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.76
521.7
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.76
521.7
5.63
Культура и шоу-бизнес

Кристина Орбакайте уехала из США

Кристина Орбакайте уехала из США, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 09:39 Фото: Instagram/orbakaite_k
Известная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте, которая длительное время с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией проживает в Соединенных Штатах Америки, уехала в Австралию, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram 53-летней дочери Примадонны. Она опубликовала в Stories короткое видео, в котором показала памятник спичкам в Сиднее.

При этом Кристина Орбакайте не уточнила, на отдых или с концертом отправилась в крупнейший город Австралии.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 09:39
Киркоров в Нью-Йорке выступил с Орбакайте на свадьбе и спел на иврите
, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 09:39

19 февраля Кристина Орбакайте опубликовала видео, на котором показала свою тренировку. Фанаты поблагодарили артистку за вдохновение.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанский фильм "Рэкетир 3" запретили в Кыргызстане
Культура и шоу-бизнес
09:24, Сегодня
Казахстанский фильм "Рэкетир 3" запретили в Кыргызстане
"Неподкупная душа": Александр Шепс поразил поклонников поэтическим даром
Культура и шоу-бизнес
08:13, Сегодня
"Неподкупная душа": Александр Шепс поразил поклонников поэтическим даром
HBO назвала точную дату выхода второго сезона The Last of Us
Культура и шоу-бизнес
07:12, Сегодня
HBO назвала точную дату выхода второго сезона The Last of Us
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: