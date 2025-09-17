#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Как я могу быть плохой": юная дочь Кайрата Нуртаса похвасталась фанатами

дочь Кайрата Нуртаса Алау, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 11:08 Фото: Instagram/kaalau__
У дочери казахстанского певца Кайрата Нуртаса – 16-летней Алау – уже есть фанаты, сообщает Zakon.kz.

Звездный подросток показала их на своей страничке в Instagram. На кадрах ученицы младших классов со светящимися от восторга глазами показывают свои телефоны с селфи, сделанными с Алау.

"Мои малышки", – подписала она пост. А на видео в титрах написано: "Как я могу быть плохой, если я пример для всех них".

Подписчики Алау Нуртас поддержали ее в комментариях:

  • Иди только вперед! Ты красивая и умная. Не обращай внимания на тех, кто говорит гадости – они просто глупы.
  • Как мило.
  • И для меня пример, лучшая.
  • Молодец.
  • Алау, я тебя люблю.
  • Моя родная, ты тоже малышка.

Летом дочь Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой дала понять, что подвергается критике со стороны казахстанцев и очень остро это воспринимает.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
