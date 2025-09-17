"Как я могу быть плохой": юная дочь Кайрата Нуртаса похвасталась фанатами
Фото: Instagram/kaalau__
У дочери казахстанского певца Кайрата Нуртаса – 16-летней Алау – уже есть фанаты, сообщает Zakon.kz.
Звездный подросток показала их на своей страничке в Instagram. На кадрах ученицы младших классов со светящимися от восторга глазами показывают свои телефоны с селфи, сделанными с Алау.
"Мои малышки", – подписала она пост. А на видео в титрах написано: "Как я могу быть плохой, если я пример для всех них".
Подписчики Алау Нуртас поддержали ее в комментариях:
- Иди только вперед! Ты красивая и умная. Не обращай внимания на тех, кто говорит гадости – они просто глупы.
- Как мило.
- И для меня пример, лучшая.
- Молодец.
- Алау, я тебя люблю.
- Моя родная, ты тоже малышка.
Летом дочь Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой дала понять, что подвергается критике со стороны казахстанцев и очень остро это воспринимает.
