"Желают смерти": дочь Кайрата Нуртаса расплакалась из-за критики в Казнете
Так, блогер разместила видео 22 июля 2025 года. В кадре дочь знаменитой семьи сначала наносит макияж, а потом начинает плакать.
В подписи к публикации Аяла задала философский вопрос: "Почему так?"
"Люди из других стран поддерживают, вдохновляются, пишут теплые слова. А мой народ – желают мне смерти, оскорбляют, ненавидят. Это моя жизнь. Мое лицо. Мой стиль. И только я решаю, какой мне быть. Вы ведь не знаете, какая я на самом деле. То, что вы видите, может быть, просто образ. А в жизни... я совсем другая", – пишет она.
В заключительной части своего обращения Аяла кричит о помощи, отмечая, что ей очень больно от происходящего.
Комментаторы поспешили успокоить, уточнив, что негатив пишут лишь одинокие и несчастные люди.
- Девочка, ты прекрасна. Никогда не останавливайся! Только вперед!
- Проживай свою яркую жизнь. У тебя свой стиль, своя манера, ты юна. Ты классно танцуешь! Не останавливайся! У тебя есть родители, которые могут говорить, что и как делать! К которым ты можешь прислушаться!
- Не вешай нос!
- Не переживай, ты хорошая. Люди говорят разное, но главное – оставаться собой.
Среди пользователей Сети, поддержавших Аялу, была и ее бабушка Гульзира Айдарбекова.
Известный продюсер подчеркнула, что так устроен шоу-бизнес. По ее словам, похожая ситуация была и у Кайрата Нуртаса, и у нее самой.
"Это только начало. Всему нужно терпение. Белое и черное всегда идут рядом. Не забывай, что жизнь борьба. Знаешь, есть в жизни невероятно хорошие люди, которые защитят и поддержат тебя в любой ситуации. Все будет хорошо у тебя. Я тебя люблю!"Гульзира Айдарбекова
Ранее 16-летняя Алау отправилась на блогерскую вечеринку и опубликовала ряд снимков и видео с гламурного мероприятия. Поклонники решили, что она является копией бабушки.