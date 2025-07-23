"Желают смерти": дочь Кайрата Нуртаса расплакалась из-за критики в Казнете

Средняя дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой продолжает близко принимать и остро реагировать на критику со стороны общественности. Девушка просит аудиторию не беспокоить ее, сообщает Zakon.kz.

Так, блогер разместила видео 22 июля 2025 года. В кадре дочь знаменитой семьи сначала наносит макияж, а потом начинает плакать.

В подписи к публикации Аяла задала философский вопрос: "Почему так?"

"Люди из других стран поддерживают, вдохновляются, пишут теплые слова. А мой народ – желают мне смерти, оскорбляют, ненавидят. Это моя жизнь. Мое лицо. Мой стиль. И только я решаю, какой мне быть. Вы ведь не знаете, какая я на самом деле. То, что вы видите, может быть, просто образ. А в жизни... я совсем другая", – пишет она.

В заключительной части своего обращения Аяла кричит о помощи, отмечая, что ей очень больно от происходящего.

Комментаторы поспешили успокоить, уточнив, что негатив пишут лишь одинокие и несчастные люди.

Девочка, ты прекрасна. Никогда не останавливайся! Только вперед!

Проживай свою яркую жизнь. У тебя свой стиль, своя манера, ты юна. Ты классно танцуешь! Не останавливайся! У тебя есть родители, которые могут говорить, что и как делать! К которым ты можешь прислушаться!

Не вешай нос!

Не переживай, ты хорошая. Люди говорят разное, но главное – оставаться собой.

Среди пользователей Сети, поддержавших Аялу, была и ее бабушка Гульзира Айдарбекова.

Известный продюсер подчеркнула, что так устроен шоу-бизнес. По ее словам, похожая ситуация была и у Кайрата Нуртаса, и у нее самой.

"Это только начало. Всему нужно терпение. Белое и черное всегда идут рядом. Не забывай, что жизнь борьба. Знаешь, есть в жизни невероятно хорошие люди, которые защитят и поддержат тебя в любой ситуации. Все будет хорошо у тебя. Я тебя люблю!" Гульзира Айдарбекова

Материал по теме "Что я им сделала?": семью Кайрата Нуртаса объединила волна поддержки после травли

Ранее 16-летняя Алау отправилась на блогерскую вечеринку и опубликовала ряд снимков и видео с гламурного мероприятия. Поклонники решили, что она является копией бабушки.