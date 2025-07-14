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Культура и шоу-бизнес

"Это и есть народный артист": фанаты требуют наградить Кайрата Нуртаса

Кайрат Нуртас, дочь, сцена, Алау, фанаты, звание, выступление, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 12:32 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский певец Кайрат Нуртас порадовал армию фанатов не только новым ярким выступлением, но и семейным моментом. Артист вышел на сцену вместе со своей дочерью Алау, сообщает Zakon.kz.

Отец и дочь в блестящих пиджаках предстали перед публикой и сорвали шквал комплиментов.

  • Кто бы и что не говорил, но Нуртаса любят все поколения.
  • Красавчик.
  • Аура – огонь.
  • В конце коронное движение просто супер.
  • Единственный человек, который поет круглый год.
  • Берегите свою семью.
  • Действительно, народный артист Казахстана. Звание нужно дать. Столько концертов организовывает, очень красиво задушевные песни, энергетика. Ни у кого такого нет в Казахстане.
  • Моя мама большая поклонница Кайрата Нуртаса, ну и мы, конечно, в том числе! Привет из Кыргызстана.
  • Ты супер, Кайрош. Пусть на твоем пути встречаются хорошие люди.
  • Артист с большой буквы! Человек с большой душой, – пишут вдохновленные пользователи Казнета.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 12:32
"Казахстанский Элвис Пресли": сольник Кайрата Нуртаса собрал аншлаг в столице

Немного ранее средняя дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой не смогла справиться с наплывом критики и замечаний со стороны общественности. 16-летняя Алау обратилась к хейтерам через социальные сети.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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