"Это и есть народный артист": фанаты требуют наградить Кайрата Нуртаса
Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский певец Кайрат Нуртас порадовал армию фанатов не только новым ярким выступлением, но и семейным моментом. Артист вышел на сцену вместе со своей дочерью Алау, сообщает Zakon.kz.
Отец и дочь в блестящих пиджаках предстали перед публикой и сорвали шквал комплиментов.
- Кто бы и что не говорил, но Нуртаса любят все поколения.
- Красавчик.
- Аура – огонь.
- В конце коронное движение просто супер.
- Единственный человек, который поет круглый год.
- Берегите свою семью.
- Действительно, народный артист Казахстана. Звание нужно дать. Столько концертов организовывает, очень красиво задушевные песни, энергетика. Ни у кого такого нет в Казахстане.
- Моя мама большая поклонница Кайрата Нуртаса, ну и мы, конечно, в том числе! Привет из Кыргызстана.
- Ты супер, Кайрош. Пусть на твоем пути встречаются хорошие люди.
- Артист с большой буквы! Человек с большой душой, – пишут вдохновленные пользователи Казнета.
Немного ранее средняя дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой не смогла справиться с наплывом критики и замечаний со стороны общественности. 16-летняя Алау обратилась к хейтерам через социальные сети.
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