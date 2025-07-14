"Это и есть народный артист": фанаты требуют наградить Кайрата Нуртаса

Фото: Instagram/kair_n

Казахстанский певец Кайрат Нуртас порадовал армию фанатов не только новым ярким выступлением, но и семейным моментом. Артист вышел на сцену вместе со своей дочерью Алау, сообщает Zakon.kz.

Отец и дочь в блестящих пиджаках предстали перед публикой и сорвали шквал комплиментов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кайрат Нуртас (@kair_n) Кто бы и что не говорил, но Нуртаса любят все поколения.

Красавчик.

Аура – огонь.

В конце коронное движение просто супер.

Единственный человек, который поет круглый год.

Берегите свою семью.

Действительно, народный артист Казахстана. Звание нужно дать. Столько концертов организовывает, очень красиво задушевные песни, энергетика. Ни у кого такого нет в Казахстане.

Моя мама большая поклонница Кайрата Нуртаса, ну и мы, конечно, в том числе! Привет из Кыргызстана.

Ты супер, Кайрош. Пусть на твоем пути встречаются хорошие люди.

Артист с большой буквы! Человек с большой душой, – пишут вдохновленные пользователи Казнета. Материал по теме "Казахстанский Элвис Пресли": сольник Кайрата Нуртаса собрал аншлаг в столице Немного ранее средняя дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой не смогла справиться с наплывом критики и замечаний со стороны общественности. 16-летняя Алау обратилась к хейтерам через социальные сети.

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