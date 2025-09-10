#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Могу как Буланова": танец Газманова с 56-летней женой покорил его фанатов

российский певец и композитор Олег Газманов с женой Мариной, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 11:02 Фото: Instagram/oleggazmanov
Российский певец и композитор Олег Газманов зажег вместе с супругой Мариной на берегу Тихого океана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик 74-летний артист опубликовал в своем Instagram три дня назад.

"Танцуй, как Газманов! Друзья, танцуйте во всех уголках нашей огромной страны – в горах, степях, у моря, где угодно. Присоединяйтесь к флешмобу! Записывайте видео, отмечайте мой профиль... и ставьте хэштег #танцуйкакгазманов. А если снимаете рилс, добавляйте меня в соавторы – и может быть именно ваш танец попадет в мою ленту", – обратился Газманов к своим фанатам 7 сентября 2025 года.

Зажигательный танец народного артиста РФ с 56-летней женой покорил его фолловеров. Некоторые из них вспомнили ситуацию с танцорами Татьяны Булановой, которые в конце лета стали звездами Сети:

  • "Лучший!"
  • "Стильно оч".
  • "Вид красивый".
  • "Хочу как Газманов, но могу как Буланова".
  • "Марина – молодец, ни в чем не уступает мужу!"
  • "Как будто молодой артист с бутафорной бородой".
  • "Кажется, эта песня снова попадет в популярные чарты".
  • "Пальто Олега Газманова: "Дорогой дневник, мне не передать словами ту боль и унижение…"
  • "Подскажите, до какого уровня надо ферритин поднять, чтобы повторить? Настенька, 24 годика".
  • "Олег, я привезла группу со всего мира на Камчатку, мы станцуем прям на вершине вулкана ваш танец!"
  • "Марина и Олег, какая вы прекрасная пара, наполненная любовью, гармонией! Ваш танец у моря вызывает восхищение и радость! Пусть ваша любовь сияет также ярко, как это море!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 11:02
Татьяна Буланова против Дженнифер Лопес: в Сети разгорелась "танцевальная война"

4 августа 2025 года мы писали, что танцоры Татьяны Булановой неожиданно стали звездами Сети. Подробности – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
