"Могу как Буланова": танец Газманова с 56-летней женой покорил его фанатов

Российский певец и композитор Олег Газманов зажег вместе с супругой Мариной на берегу Тихого океана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик 74-летний артист опубликовал в своем Instagram три дня назад.

"Танцуй, как Газманов! Друзья, танцуйте во всех уголках нашей огромной страны – в горах, степях, у моря, где угодно. Присоединяйтесь к флешмобу! Записывайте видео, отмечайте мой профиль... и ставьте хэштег #танцуйкакгазманов. А если снимаете рилс, добавляйте меня в соавторы – и может быть именно ваш танец попадет в мою ленту", – обратился Газманов к своим фанатам 7 сентября 2025 года.

Зажигательный танец народного артиста РФ с 56-летней женой покорил его фолловеров. Некоторые из них вспомнили ситуацию с танцорами Татьяны Булановой, которые в конце лета стали звездами Сети:

"Лучший!"

"Стильно оч".

"Вид красивый".

"Хочу как Газманов, но могу как Буланова".

"Марина – молодец, ни в чем не уступает мужу!"

"Как будто молодой артист с бутафорной бородой".

"Кажется, эта песня снова попадет в популярные чарты".

"Пальто Олега Газманова: "Дорогой дневник, мне не передать словами ту боль и унижение…"

"Подскажите, до какого уровня надо ферритин поднять, чтобы повторить? Настенька, 24 годика".

"Олег, я привезла группу со всего мира на Камчатку, мы станцуем прям на вершине вулкана ваш танец!"

"Марина и Олег, какая вы прекрасная пара, наполненная любовью, гармонией! Ваш танец у моря вызывает восхищение и радость! Пусть ваша любовь сияет также ярко, как это море!"

