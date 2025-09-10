"Могу как Буланова": танец Газманова с 56-летней женой покорил его фанатов
Соответствующий ролик 74-летний артист опубликовал в своем Instagram три дня назад.
"Танцуй, как Газманов! Друзья, танцуйте во всех уголках нашей огромной страны – в горах, степях, у моря, где угодно. Присоединяйтесь к флешмобу! Записывайте видео, отмечайте мой профиль... и ставьте хэштег #танцуйкакгазманов. А если снимаете рилс, добавляйте меня в соавторы – и может быть именно ваш танец попадет в мою ленту", – обратился Газманов к своим фанатам 7 сентября 2025 года.
Зажигательный танец народного артиста РФ с 56-летней женой покорил его фолловеров. Некоторые из них вспомнили ситуацию с танцорами Татьяны Булановой, которые в конце лета стали звездами Сети:
- "Лучший!"
- "Стильно оч".
- "Вид красивый".
- "Хочу как Газманов, но могу как Буланова".
- "Марина – молодец, ни в чем не уступает мужу!"
- "Как будто молодой артист с бутафорной бородой".
- "Кажется, эта песня снова попадет в популярные чарты".
- "Пальто Олега Газманова: "Дорогой дневник, мне не передать словами ту боль и унижение…"
- "Подскажите, до какого уровня надо ферритин поднять, чтобы повторить? Настенька, 24 годика".
- "Олег, я привезла группу со всего мира на Камчатку, мы станцуем прям на вершине вулкана ваш танец!"
- "Марина и Олег, какая вы прекрасная пара, наполненная любовью, гармонией! Ваш танец у моря вызывает восхищение и радость! Пусть ваша любовь сияет также ярко, как это море!"
