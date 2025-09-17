"Бессовестная": Макпал Исабекова обратилась к подписчикам с неординарной просьбой

Казахстанская певица Макпал Исабекова 17 сентября поделилась с подписчиками свежими фотографиями, сопроводив их необычной просьбой, сообщает Zakon.kz.

А именно: артистка попросила подписчиков написать ей оскорблиментов (оскорбительный комплимент, высказывание, которое выглядит как комплимент, но содержит скрытую или завуалированную обиду, критику или неприятное замечание, после которого человек чувствует себя униженным или недовольным. – Прим. ред.).

При этом написать якобы негативные комментарии Макпал попросила к своей фотосессии в одновременно дерзком и строгом стиле: собранные волосы, черный пиджак, кружевные перчатки и прозрачная юбка из фатина.

Многие поклонники певицы не смогли "обидеть" ее оскорблиментом и просто осыпали комплиментами. Но нашлись и те, кто исполнил (как смог) ее просьбу:

Вы и без фотошопа красивая.

Красив, как будто фотошоп.

Просто возмутительно красивая.

Ты че такая дерзкая ААА?!

Могла бы хотя бы один раз выйти в люди как человек, а не как икона стиля.

Бессовестная, как можно быть такой офигенной, да еще и в декрете?!

Красивая аж бесишь.

Ну конечно похудела, сразу красивая стала.

Макпал Исабекова – мама двух детей. В июне 2022 года она родила сына – мальчика назвали Теодором. А в июле 2024 года она родила дочку, ее назвали Илая.