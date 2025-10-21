"Я по вам скучала": Макпал Исабекова в смелом наряде вступила в диалог с моралистами

На прошедших выходных, 18 октября 2025 года, известные казахстанские певицы Макпал Исабекова и Дильназ Ахмадиева выступили на одной сцене, исполнив популярную песню "Қимадың деп айтпа". Их дуэт привлек внимание не только поклонников, но и недоброжелателей, сообщает Zakon.kz.

Если Ахмадиева не публиковала кадры в социальных сетях как с выступления, так и из гримерки, то исполнительница хита "Ноябрь" разместила несколько постов.

Смелые и эффектные образы артисток стали предметом обсуждения, правда, не всегда лестного.

Вы меня огорчили! Все прекрасно, но оголяться не надо было. Вы – мама двух малышей, супруга. К чему этот образ падшей женщины. Вы – певица! И вы идете на сцену!

Кто это?

А можно не показывать тело?

Мне она совсем не нравится.

Замужней женщине не подходит этот наряд.

Кто эта тетя?

Мне не нравится. Мое мнение. Ни голоса, ни красоты и даже харизмы нет. Ничего, за что можно зацепиться.

Очень неприятная особа.

Звезды шоу-бизнеса зачастую попадают под обстрел ненавистников, но сохраняют молчание. Исабекова же решила вступить в диалог с блюстителями нравственности.

Музыкант опубликовала еще серию фотографий в этом наряде и подчеркнула: "Это платье открыло ящик Пандоры".

"Мои любимые ұятмены, я так по вам скучала, мне вас не хватало в декрете. Далеко не уходите, я буду продолжать вас "радовать". Макпал Исабекова

Другая часть аудитории поддержала кумира:

"Все шикарно! Всегда найдутся люди, которым мы не нравимся, не нравится, что мы одеваем, как едим и даже как мы дышим. Так что не обращаем на них внимания – живем, творим и радуемся жизни!"

Не так давно пользователи Казнета активно обсуждали фотосессию, приуроченную ко дню рождения старшего сына Исабековой.