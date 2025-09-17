"Мой лучший день рождения!": Евгений Петросян показал, с кем отметил свое 80-летие

Известный российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян 16 сентября 2025 года отметил юбилей. В своем Instagram он показал, с кем и где отметил 80-летие, сообщает Zakon.kz.

Судя по фотографиям, которыми поделился юбиляр, день рождения он отметил в узком семейном кругу – с женой Татьяной Брухуновой и детьми Ваганом и Матильдой.

"Мой лучший день рождения! Говорят, если тебе много "стукнуло" – отбивайся!" – написал Евгений Петросян.

Поклонники и коллеги по цеху поздравили Евгения Вагановича с круглой датой и пожелали ему крепкого здоровья и счастья:

"Бог юмора, с юбилеем! Живите долго и радуйте нас!"

"Здоровья, Евгений Ваганович! Долгих лет жизни! Любим".

"Мои поздравления! Счастья, здоровья, любви и благополучия".

"С лучшим днем рождения! Золотую рыбку поймали! Детки – любовь".

"Дорогой Женя! Ура! С совершеннолетием! Живи долго! Поклон от всей моей семьи!"

"С днем рождения, Евгений Ваганович! Крепкого вам здоровья, долголетия и новых творческих успехов".

"С днем рождения, Евгений Ваганович! Желаю вам мира, долголетия, здоровья и душевного спокойствия!"

"Наконец-то в нашем рыболовном полку прибыло! С юбилеем, Евгений Ваганович, рыб огромных и радостей еще больше!"

"С днем рождения, Евгений Ваганович! Желаем вам здоровья богатырского и чтобы детки вас радовали! Обнимаем и любим вас!"

