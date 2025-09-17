"Мой лучший день рождения!": Евгений Петросян показал, с кем отметил свое 80-летие
Фото: Instagram/petrosyanevgeny
Известный российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян 16 сентября 2025 года отметил юбилей. В своем Instagram он показал, с кем и где отметил 80-летие, сообщает Zakon.kz.
Судя по фотографиям, которыми поделился юбиляр, день рождения он отметил в узком семейном кругу – с женой Татьяной Брухуновой и детьми Ваганом и Матильдой.
"Мой лучший день рождения! Говорят, если тебе много "стукнуло" – отбивайся!" – написал Евгений Петросян.
Поклонники и коллеги по цеху поздравили Евгения Вагановича с круглой датой и пожелали ему крепкого здоровья и счастья:
- "Бог юмора, с юбилеем! Живите долго и радуйте нас!"
- "Здоровья, Евгений Ваганович! Долгих лет жизни! Любим".
- "Мои поздравления! Счастья, здоровья, любви и благополучия".
- "С лучшим днем рождения! Золотую рыбку поймали! Детки – любовь".
- "Дорогой Женя! Ура! С совершеннолетием! Живи долго! Поклон от всей моей семьи!"
- "С днем рождения, Евгений Ваганович! Крепкого вам здоровья, долголетия и новых творческих успехов".
- "С днем рождения, Евгений Ваганович! Желаю вам мира, долголетия, здоровья и душевного спокойствия!"
- "Наконец-то в нашем рыболовном полку прибыло! С юбилеем, Евгений Ваганович, рыб огромных и радостей еще больше!"
- "С днем рождения, Евгений Ваганович! Желаем вам здоровья богатырского и чтобы детки вас радовали! Обнимаем и любим вас!"
Ранее сообщалось, что молодая жена трогательно поздравила Евгения Петросяна с 80-летием. 36-летняя Татьяна Брухунова посвятила супругу пост в соцсетях.
