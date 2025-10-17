Пятая жена 80-летнего Евгения Петросяна вновь выбрала Африку для отпуска без семьи

Супруга 80-летнего писателя-юмориста Евгения Петросяна часто ездит в отпуск без него и детей. Компанию 36-летней Татьяне Брухуновой чаще всего составляли подруги. 17 октября 2025 года директор Театра эстрадных миниатюр сообщила об очередной поездке, сообщает Zakon.kz.

Так, Брухунова во второй раз прилетела в Южную Африку.

Пятая жена Петросяна разместила серию снимков из самолета и аэропортов.

"Африка! Я вернулась! 21 час в небе, 3 самолета, сутки без сна. Стоило оно того? Да!" – отметила она, уточнив пункт своего очередного назначения.

Комментаторы в большинстве своем пожелали набраться эмоций и хорошо провести время.

Кто-то выразил сомнения в том, что Брухунова не спала целые сутки. Однако она не стала молчать и ответила утвердительно: "Не спала".

Первый раз супруга юмориста исполнила свою мечту и посетила Южную Африку осенью 2024 года.