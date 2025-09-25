#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.8
637.84
6.49
Культура и шоу-бизнес

Избранница 61-летнего Киану Ривза ответила поцелуем на слухи о свадьбе

Грант и Ривз, свадьба, фейк, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 17:53 Фото: Instagram/grantalexandra
На днях новостные ленты гремели известиями о долгожданной свадьбе известного актера Киану Ривза и его возлюбленной. Однако, как оказалось, информация была ложной. Художница Александра Грант опровергла слухи, сообщает Zakon.kz.

Возлюбленная Ривза опубликовала редкое совместное фото с подписью: "Это настоящее фото".

"Не помолвочная съемка и не свадебное объявление, сделанное нейросетью, а просто поцелуй! Правда, скорее всего, это момент до или после, если судить по нашим немного смешным выражениям лиц. Я делюсь этим снимком, чтобы поблагодарить всех за поздравления со "свадьбой". Но мы не поженились. Понимаю, что хорошие новости сейчас очень нужны, но это все равно фейк, так что будьте внимательны! А пока — вот немного настоящего счастья", – уточнила 52-летняя Грант.

Киану Ривз и Александра Грант познакомились в 2009 году. Несколько лет они дружили, а в 2018 году начали встречаться. Слухи об их свадьбе появляются на постоянной основе. Но никогда не подтверждаются. Актер никогда не был женат.

Ранее мы рассказывали, что мама известного казахстанского артиста Димаша Кудайбергена порадовала в очередной раз поклонников новыми снимками. На этот раз Светлана Айтбаева позировала на фоне главной достопримечательности Парижа – Эйфелевой башни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Тайфун "Рагаса": казахстанцы о проливных дождях, эвакуации и закрытых городах
16:29, Сегодня
Тайфун "Рагаса": казахстанцы о проливных дождях, эвакуации и закрытых городах
Сенат ратифицировал изменения в договоре о Таможенном кодексе ЕАЭС
10:20, Сегодня
Сенат ратифицировал изменения в договоре о Таможенном кодексе ЕАЭС
Группа Backstreet Boys посвятила пост казахстанским поклонникам в соцсетях
23:43, 24 сентября 2025
Группа Backstreet Boys посвятила пост казахстанским поклонникам в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: