Избранница 61-летнего Киану Ривза ответила поцелуем на слухи о свадьбе

На днях новостные ленты гремели известиями о долгожданной свадьбе известного актера Киану Ривза и его возлюбленной. Однако, как оказалось, информация была ложной. Художница Александра Грант опровергла слухи, сообщает Zakon.kz.

Возлюбленная Ривза опубликовала редкое совместное фото с подписью: "Это настоящее фото".

"Не помолвочная съемка и не свадебное объявление, сделанное нейросетью, а просто поцелуй! Правда, скорее всего, это момент до или после, если судить по нашим немного смешным выражениям лиц. Я делюсь этим снимком, чтобы поблагодарить всех за поздравления со "свадьбой". Но мы не поженились. Понимаю, что хорошие новости сейчас очень нужны, но это все равно фейк, так что будьте внимательны! А пока — вот немного настоящего счастья", – уточнила 52-летняя Грант.

Киану Ривз и Александра Грант познакомились в 2009 году. Несколько лет они дружили, а в 2018 году начали встречаться. Слухи об их свадьбе появляются на постоянной основе. Но никогда не подтверждаются. Актер никогда не был женат.

