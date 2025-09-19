Кайрат Нуртас огорчил поклонников

Известный казахстанский эстрадный певец Кайрат Нуртас накануне, 18 сентября 2025 года, выпустил новый клип, который вызвал неоднозначную реакцию среди его поклонников, сообщает Zakon.kz.

Свою новую работу под названием "О Махаббат" (саундтрек к фильму "Джунглилау") 36-летний артист опубликовал на YouTube-канале.

В комментариях поклонники Кайрата разделились на два лагеря: если одни остались в восторге и завалили своего кумира комплиментами, то другие были огорчены новой песней и отметили, что более раннее репертуары Нуртаса были лучше. Вот, что они написали:

"Легенда".

"Не очень".

"Прекрасно".

"Потрясающе".

"Это же сенсация!"

"Клипмейкер классный".

"Браво, супер, Кайреке!"

"Отличная и песня, и слова".

"Все, как всегда, симпатично!"

"Мощно поднимает настроение!"

"Совершенно другая песня, отличная".

"Как всегда, на высшем уровне, Кайрош".

"Не зацепило... Прости... Врать не умею".

"Понравился больше отрывок про "Фататита".

"Все, я послушал, не будет хитом, можете отключать".

"Супер! Кайрат Нуртас – самый лучший, замечательный, талантливый певец! Бриллиант Казахстана!"

"Надеюсь, получится с вами встретиться. Вот уже 21 год не могу попасть на ваш концерт. Вы – легенда".

"Нестареющий Кайрош. Мы росли, слушая ваши песни. Только разница в том, что мы уже стареем, а вы – нет".

"Люблю Кайрата, но песня не очень сильная, мелодии стали простыми, можно сказать, на одной ноте. Бум-бум и все. Слушаю больше его ранние песни".

"Очень красивая песня о любви! Жаль только клип не подходит этой песне... Почему ты не сделал клип о чувствах, о любви... Или я что-то не поняла... Хотелось что-то интересное... Творческих успехов тебе".

Материал по теме Кайрат Нуртас подарил 10-летнему сыну автомобиль

17 сентября 2025 года Кайрат Нуртас сообщил фанатам радостную новость – о проведении сольного концерта на Центральном стадионе Алматы. По словам артиста, концерт станет особенным событием – впервые за последние 10 лет он вновь выйдет на большую арену.