Мадина Садвакасова получила удар во время концерта

Неприятная ситуация произошла на недавнем выступлении казахстанской певицы Мадины Садвакасовой, сообщает Zakon.kz.

Пока певица выступала перед зрителями и камерами, операторский кран неожиданно ударил ее по голове. Звук удара расслышали все, но исполнительница не растерялась, продолжив выступление с безупречным вокалом.

Сама Мадина восприняла это происшествие с мимолетной улыбкой. Зрители были поражены профессионализмом артистки.

