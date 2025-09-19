#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Мадина Садвакасова получила удар во время концерта

Казахстанская певица, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 02:59 Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Неприятная ситуация произошла на недавнем выступлении казахстанской певицы Мадины Садвакасовой, сообщает Zakon.kz.

Пока певица выступала перед зрителями и камерами, операторский кран неожиданно ударил ее по голове. Звук удара расслышали все, но исполнительница не растерялась, продолжив выступление с безупречным вокалом.

Сама Мадина восприняла это происшествие с мимолетной улыбкой. Зрители были поражены профессионализмом артистки.

Ранее мы сообщали о том, что Кайрат Нуртас огорчил поклонников.

Аксинья Титова
