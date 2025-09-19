Мадина Садвакасова получила удар во время концерта
Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Неприятная ситуация произошла на недавнем выступлении казахстанской певицы Мадины Садвакасовой, сообщает Zakon.kz.
Пока певица выступала перед зрителями и камерами, операторский кран неожиданно ударил ее по голове. Звук удара расслышали все, но исполнительница не растерялась, продолжив выступление с безупречным вокалом.
Сама Мадина восприняла это происшествие с мимолетной улыбкой. Зрители были поражены профессионализмом артистки.
Ранее мы сообщали о том, что Кайрат Нуртас огорчил поклонников.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript