Культура и шоу-бизнес

Казахстанцы выяснили, на кого похожи дочки Баян и Турсена Алагузовых от суррогатной матери

Турсен Алагузов с дочками Алмой и Алисой, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 13:14 Фото: Instagram/tursen_alaguzov
Известный казахстанский предприниматель Турсен Алагузов поделился кадрами с дочками Алмой и Алисой, сообщает Zakon.kz.kz.

На видео муж продюсера Баян Алагузовой просит годовалых дочек сказать "Мама". Они в это время прогуливаются по манежу и одна девочка произносит заветное слово.

Подписчики предпринимателя в комментариях принялись обсуждать, на кого же похожи подрастающие Алма и Алиса:

  • Одна похожа на папу, вторая похожа на маму
  • Алиса такая сладкая, так на маму похожа, Алмусёна серьезная как папа
  • Алисён мамина доча, Алмуша папина
  • Алиса маленькая как Баян, Алма будет высокая как отец
  • Алма скажет папа. Алиса сказала мама
  • Алма папина дочка будет
  • Одна кнопка, как мама. Вторая высокая, как папа
  • Алиска шустрая и на маму больше похожа, очень красивая будет как мама.

5 августа 2024 года Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы. 24 августа 2025 года девочкам провели обряд тұсау кесу.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
