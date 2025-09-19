Казахстанцы выяснили, на кого похожи дочки Баян и Турсена Алагузовых от суррогатной матери

Известный казахстанский предприниматель Турсен Алагузов поделился кадрами с дочками Алмой и Алисой, сообщает Zakon.kz.kz.

На видео муж продюсера Баян Алагузовой просит годовалых дочек сказать "Мама". Они в это время прогуливаются по манежу и одна девочка произносит заветное слово.

Подписчики предпринимателя в комментариях принялись обсуждать, на кого же похожи подрастающие Алма и Алиса:

Одна похожа на папу, вторая похожа на маму

Алиса такая сладкая, так на маму похожа, Алмусёна серьезная как папа

Алисён мамина доча, Алмуша папина

Алиса маленькая как Баян, Алма будет высокая как отец

Алма скажет папа. Алиса сказала мама

Алма папина дочка будет

Одна кнопка, как мама. Вторая высокая, как папа

Алиска шустрая и на маму больше похожа, очень красивая будет как мама.

5 августа 2024 года Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы. 24 августа 2025 года девочкам провели обряд тұсау кесу.