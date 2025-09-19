Казахстанцы выяснили, на кого похожи дочки Баян и Турсена Алагузовых от суррогатной матери
Фото: Instagram/tursen_alaguzov
Известный казахстанский предприниматель Турсен Алагузов поделился кадрами с дочками Алмой и Алисой, сообщает Zakon.kz.kz.
На видео муж продюсера Баян Алагузовой просит годовалых дочек сказать "Мама". Они в это время прогуливаются по манежу и одна девочка произносит заветное слово.
Подписчики предпринимателя в комментариях принялись обсуждать, на кого же похожи подрастающие Алма и Алиса:
- Одна похожа на папу, вторая похожа на маму
- Алиса такая сладкая, так на маму похожа, Алмусёна серьезная как папа
- Алисён мамина доча, Алмуша папина
- Алиса маленькая как Баян, Алма будет высокая как отец
- Алма скажет папа. Алиса сказала мама
- Алма папина дочка будет
- Одна кнопка, как мама. Вторая высокая, как папа
- Алиска шустрая и на маму больше похожа, очень красивая будет как мама.
5 августа 2024 года Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы. 24 августа 2025 года девочкам провели обряд тұсау кесу.
