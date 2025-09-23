Раритетные записи казахской музыки нашли в московском архиве

В Центральном государственном архиве кино-, фото- и звукодокументов Казахстана были сохранены уникальные аудиозаписи: народный кюй "Естек" в исполнении на сыбызге Ыскака Уалиева, а также знаменитая песня "Зауреш", написанная Мухитом Мералыулы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана, эти ценные материалы были обнаружены в 2024 году в Государственном архиве фонодокументов в Москве в рамках реализации государственной программы "Архив-2025".

По предварительным данным, записи датируются 1930-1940 годами и могли быть сделаны в период проведения Декады казахской литературы и искусства в Москве.

"Эти находки имеют не только культурную, но и историческую ценность. Они свидетельствуют о высоком признании казахского искусства на всесоюзном уровне", – отмечают в ведомстве.

В частности, в одной из публикаций газеты "Известия" того времени автор Н. Изгоев отмечал:

"Казахи привезли такое искусство, которое близко и понятно не только казахскому народу – оно понятно всем… В протяжных казахских песнях мы слышали голос ковыльных степей".

В 2024 году исторические фонозаписи были официально включены в состав Национального архивного фонда Казахстана и теперь доступны для хранения, изучения и популяризации.

Ранее мы рассказывали, что 41-летний Максим Калинин из Гомельской области (Республика Беларусь) уже четвертый год колесит по дорогам разных стран за рулем большегруза. Но особое место в его сердце занял Казахстан – страна, которая не только удивила его природой, но и буквально приняла как родного.