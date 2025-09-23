"Ошиблись на 100 тысяч": концерт Алексея Чумакова в Павлодаре собрал рекордную толпу

20 сентября 2025 года на главной сцене Павлодара состоялось торжественное закрытие летнего сезона. Музыкальный вечер собрал рекордные 200 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе областного акимата уточнили, что для пришедших композиции исполнили не только казахстанские артисты, но и зарубежные музыканты: ELMAN, MONA и Алексей Чумаков.

Исполнитель хита "Тут и там" поделился фрагментом выступления. Только Чумаков ошибся. Ему подпевали не 100 тысяч человек, а 200.

"Свыше 100 000 зрителей! Павлодар, спасибо за гостеприимство и за любовь! Она взаимна! P.S.Если вам интересно увидеть, как я вас вижу, слышу и чувствую, то смотрите!" Алексей Чумаков

Под постом артиста поклонники его таланта неустанно благодарят за подаренные эмоции.

Как же это было здорово! Мы очень ждали вашего выступления! Так классно было петь вместе с вами!

Спасибо вам большое за такой прекрасный вечер. Вы чудесный человек с большой буквы, с таким прекрасным голосом и душой! Приезжайте к нам чаще в гости.

Спасибо вам огромное, за прекрасное выступление! Мы получили эстетическое удовольствие.

Павлодар влюблен в ваше творчество. Благодарим за прекрасные эмоции.

Было потрясающе.

Шикарное выступление. Песни все Павлодар пел с вами. Невероятно, живое исполнение, харизма.

Просто мед для ушей и глаз! Всех благ вам!

Шикарный мужчина ! Столько эмоций. Такой подогрев зрителей, это круто. Я до сих пор пересматриваю ваше выступление.

Было круто! Это было вкусно! Музыканты! До сих пор под впечатлением! Спасибо.

Я там стою где-то в толпе. Это было шикарно.

Мощь! Лучшие из лучших! Обожаю ваши песни! Как много смысла в ваших песнях. Как рада не ехать куда то, наконец-то, а услышать вас в нашем маленьком уютном городе! Приезжайте к нам еще.

Наш Павлодар и Алексей Чумаков, это огнище!

Вы немного ошиблись, всего на 100.000. У нас было 200.000 зрителей под открытым небом.

200 тысяч зрителей насчитали. Это был рекорд для Павлодара. Вы присутствовали на историческом событии для города.

Бесплатный концерт – самый беспощадный.

