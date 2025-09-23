#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
542.67
638.89
6.51
Культура и шоу-бизнес

"Ошиблись на 100 тысяч": концерт Алексея Чумакова в Павлодаре собрал рекордную толпу

Алексей Чумаков, концерт, Павлодар, фанаты, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 16:56 Фото: Instagram/alexchumakoff
20 сентября 2025 года на главной сцене Павлодара состоялось торжественное закрытие летнего сезона. Музыкальный вечер собрал рекордные 200 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе областного акимата уточнили, что для пришедших композиции исполнили не только казахстанские артисты, но и зарубежные музыканты: ELMAN, MONA и Алексей Чумаков.

Исполнитель хита "Тут и там" поделился фрагментом выступления. Только Чумаков ошибся. Ему подпевали не 100 тысяч человек, а 200.

"Свыше 100 000 зрителей! Павлодар, спасибо за гостеприимство и за любовь! Она взаимна! P.S.Если вам интересно увидеть, как я вас вижу, слышу и чувствую, то смотрите!"Алексей Чумаков

Под постом артиста поклонники его таланта неустанно благодарят за подаренные эмоции.

  • Как же это было здорово! Мы очень ждали вашего выступления! Так классно было петь вместе с вами!
  • Спасибо вам большое за такой прекрасный вечер. Вы чудесный человек с большой буквы, с таким прекрасным голосом и душой! Приезжайте к нам чаще в гости.
  • Спасибо вам огромное, за прекрасное выступление! Мы получили эстетическое удовольствие.
  • Павлодар влюблен в ваше творчество. Благодарим за прекрасные эмоции.
  • Было потрясающе.
  • Шикарное выступление. Песни все Павлодар пел с вами. Невероятно, живое исполнение, харизма.
  • Просто мед для ушей и глаз! Всех благ вам!
  • Шикарный мужчина ! Столько эмоций. Такой подогрев зрителей, это круто. Я до сих пор пересматриваю ваше выступление.
  • Было круто! Это было вкусно! Музыканты! До сих пор под впечатлением! Спасибо.
  • Я там стою где-то в толпе. Это было шикарно.
  • Мощь! Лучшие из лучших! Обожаю ваши песни! Как много смысла в ваших песнях. Как рада не ехать куда то, наконец-то, а услышать вас в нашем маленьком уютном городе! Приезжайте к нам еще.
  • Наш Павлодар и Алексей Чумаков, это огнище!
  • Вы немного ошиблись, всего на 100.000. У нас было 200.000 зрителей под открытым небом.
  • 200 тысяч зрителей насчитали. Это был рекорд для Павлодара. Вы присутствовали на историческом событии для города.
  • Бесплатный концерт – самый беспощадный.

Ранее мы рассказывали, что российская исполнительница Маша Распутина в 61 год вышла замуж за продюсера Виктора Захарова спустя 25 лет отношений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
61-летняя Маша Распутина вышла замуж
15:39, Сегодня
61-летняя Маша Распутина вышла замуж
Неожиданный подарок получил 71-летний Игорь Крутой от молодой поэтессы
15:27, Сегодня
Неожиданный подарок получил 71-летний Игорь Крутой от молодой поэтессы
Передумавшего уходить со сцены Торегали Тореали встретили овациями
15:15, Сегодня
Передумавшего уходить со сцены Торегали Тореали встретили овациями
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: