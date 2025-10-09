"Обращение к человечеству": мама Димаша Кудайбергена назвала любимую песню сына
По ее словам, где бы ни звучала эта песня, она всегда трогает сердце.
"Весь зал встает и аплодирует стоя", – добавила она.
Айтбаева также продемонстрировала несколько кадров с концерта.
"Сцены, которые трогают сердце и вызывают слезы. Моя любимая песня. Не песня, а что-то больше, чем песня".Светлана Айтбаева
Композиция "Бір аспанның тағдыры" ("История одного неба") была впервые исполнена Кудайбергеном 23 сентября 2022 года на его сольном концерте в Алматы, а клип на нее был представлен на фан-встрече 24 сентября 2022 года. В описании клипа к этой композиции указывают, что она посвящена единству людей независимо от расы, религии, национальности и напоминает, что все мы – дети одной планеты, живущие под одним небом.
Комментаторы сошлись во мнении с Айтбаевой, отмечая, что именно эта песня Кудайбергена является призывом к жизни.
Первый концерт Димаша Кудайбергена в мексиканской столице прошел 8 октября 2025 года. Билеты на него были проданы за рекордные 8 минут.
Уже 10 октября народный артист Казахстана даст второе шоу в Palacio de los Deportes.
Как отмечают эксперты, после Китая именно Латинская Америка является одним из самых преданных регионов для Димаша Кудайбергена.