Культура и шоу-бизнес

"Обращение к человечеству": мама Димаша Кудайбергена назвала любимую песню сына

Димаш Кудайберген, народный артист Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 16:52 Фото: dimashnews.com
Мама прославленного музыканта Димаша Кудайбергена после прошедшего концерта в Мехико назвала свою любимую композицию. Светлана Айтбаева заявила, что "Бір аспанның тағдыры" – не просто композиция с глубоким смыслом. Это обращение Димаша к человечеству, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, где бы ни звучала эта песня, она всегда трогает сердце.

"Весь зал встает и аплодирует стоя", – добавила она.

Айтбаева также продемонстрировала несколько кадров с концерта.

"Сцены, которые трогают сердце и вызывают слезы. Моя любимая песня. Не песня, а что-то больше, чем песня".Светлана Айтбаева

Композиция "Бір аспанның тағдыры" ("История одного неба") была впервые исполнена Кудайбергеном 23 сентября 2022 года на его сольном концерте в Алматы, а клип на нее был представлен на фан-встрече 24 сентября 2022 года. В описании клипа к этой композиции указывают, что она посвящена единству людей независимо от расы, религии, национальности и напоминает, что все мы – дети одной планеты, живущие под одним небом.

Комментаторы сошлись во мнении с Айтбаевой, отмечая, что именно эта песня Кудайбергена является призывом к жизни.

Димаш Кудайберген после Нью-Йорка собрал "живой коридор" в аэропорту Мехико

Первый концерт Димаша Кудайбергена в мексиканской столице прошел 8 октября 2025 года. Билеты на него были проданы за рекордные 8 минут.

"Как Киркоров": поклонники раскритиковали сценические образы Димаша Кудайбергена в Мехико

Уже 10 октября народный артист Казахстана даст второе шоу в Palacio de los Deportes.

Как отмечают эксперты, после Китая именно Латинская Америка является одним из самых преданных регионов для Димаша Кудайбергена.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
"Как Киркоров": поклонники раскритиковали сценические образы Димаша Кудайбергена в Мехико
09:40, Сегодня
"Как Киркоров": поклонники раскритиковали сценические образы Димаша Кудайбергена в Мехико
Мама Димаша Кудайбергена опубликовала семейное фото
13:41, 12 января 2023
Мама Димаша Кудайбергена опубликовала семейное фото
Мама Димаша Кудайбергена прокомментировала свадебный наряд дочери
00:38, 12 августа 2025
Мама Димаша Кудайбергена прокомментировала свадебный наряд дочери
