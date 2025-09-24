Алсу выступила против "мудрых жен", раскритиковав оправдание измен

Заслуженная артистка России Алсу стала звездой новостных лент в 2024 году из-за весьма нерадостного повода. Исполнительница хита "Зимний сон" развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака, сообщает Zakon.kz.

Если первое время певица хранила молчание и не вдавалась в подробности личной жизни, то потом поменяла политику.

Так, Алсу на личной странице в Instagram 23 сентября 2025 года эмоционально высказалась о мужских изменах. Своими размышлениями знаменитость решила поделиться после того, как в комментариях, в разговорах видит и слышит, насколько по-разному люди воспринимают измену.

"Кто-то говорит: это всего лишь инстинкт, природа. Ну подумаешь? Кто-то уверен, что измена – это признак незрелости, неспособности быть в настоящих, честных, взрослых отношениях. Есть мнение: если уж влюбился в другого – не обманывай, не живи на два фронта. Заверши одно и начни другое, по-честному. И вот еще одна мысль, которую я слышу очень часто: "99% мужчин изменяют. Это просто так устроено. Мудрая женщина должна закрыть глаза и сохранить семью". Алсу

Однако, как считает певица, это не является мудростью, а удобной концепцией для мужчин, которым удобно иметь и "тыл", и "фронт", и при этом ничего не терять.

"А где в этом женщина? Ее чувства, ее границы, ее достоинство? Мое мнение – природа природой, а у человека в отличие от животного есть интеллект и способность к анализу и выбору. У нас есть сознание и сердце. Верность – это выбор, это решение не идти на поводу у инстинкта. И я точно знаю: когда ты уважаешь себя и другого – ты не строишь двойную жизнь. А если любовь ушла – можно уйти честно. Без предательства, без тайных игр. Для меня это про взрослость. Про уважение. Про правду. Потому что мне хочется быть в отношениях, где есть чистота. Где есть доверие". Алсу

Комментаторы поддержали своего кумира, рассказав свои истории.

Ранее стало известно, что российская исполнительница Маша Распутина в 61 год вышла замуж за продюсера Виктора Захарова спустя 25 лет отношений.