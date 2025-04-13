Алсу рассказала, каким должен быть ее новый мужчина

Российская певица Алсу, которая в конце 2024 года развелась с Яном Абрамовым после 18 лет брака, рассказала о том, какого мужчину хочет видеть рядом с собой, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию The Voice артистка пояснила, что уже начала ходить на свидания, но редко.

"Насчет качеств: что-то на уровне ощущений должно кликнуть. Это необязательно внешние данные, какая-то химия должна произойти", – призналась Алсу.

Также певица отметила, что рассматривает мужчин, которые по возрасту младше.

"Если он будет младше меня, для меня это не будет красным флагом, хотя… Смотря насколько младше. Если на 20 лет, то уже нет. Если старше на 20 лет, то тоже нет. Я все-таки считаю, что плюс-минус должно быть одно поколение среди партнеров в отношениях", – сообщила звезда.

Она добавила, что пока не особо задумывается о личной жизни, поскольку на это нет времени – слишком много работы и событий.

25 марта 2025 года суд отказал Алсу в иске о запрете бывшему супругу Яну Абрамову покидать Россию.

Ранее 41-летняя российская исполнительница Алсу опубликовала серию фотографий на своей странице в Instagram. На одном из снимков она позирует в обнимку с актером Константином Крюковым.