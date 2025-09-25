Ставшая знаменитой после дела Бишимбаева прокурор дала интервью Динаре Сатжан

Казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан сообщила о скором выходе интервью с прокурором Айжан Аймагановой, которая вела дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

В Instagram 25 сентября Сатжан опубликовала кадры с записи беседы и призналась, что восхищается казахстанскими женщинами.

"Как же я восхищаюсь нашими казахстанскими женщинами. Мне хочется, чтобы о них знал весь мир! На этой неделе выйдет интервью с прокурором Айжан Аймагановой", – написала она.

Аймаганова известна как одна из ключевых фигур судебного процесса над Бишимбаевым, обвиненным в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой.

