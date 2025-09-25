#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Ставшая знаменитой после дела Бишимбаева прокурор дала интервью Динаре Сатжан

Айжан Аймаганова, прокурор, интревью, Динара Сатжан , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 23:36 Фото: Instagram/aimaganova_a
Казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан сообщила о скором выходе интервью с прокурором Айжан Аймагановой, которая вела дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

В Instagram 25 сентября Сатжан опубликовала кадры с записи беседы и призналась, что восхищается казахстанскими женщинами.

"Как же я восхищаюсь нашими казахстанскими женщинами. Мне хочется, чтобы о них знал весь мир! На этой неделе выйдет интервью с прокурором Айжан Аймагановой", – написала она.

Аймаганова известна как одна из ключевых фигур судебного процесса над Бишимбаевым, обвиненным в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой. 

А ранее Динара Сатжан показала роскошный дом, в котором будет жить с мужем-олигархом.

Айсулу Омарова
Ошибка в тексте: