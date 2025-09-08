#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Алсу опубликовала редкое фото старшей дочери по особому случаю

российская певица Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 09:49 Фото: Instagram/alsou_a
Старшая дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова отметила 19-летие. В связи с этим 42-летняя артистка посвятила трогательный пост имениннице, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram в честь важного дня Алсу опубликовала редкое фото с наследницей.

"Родная моя Сафиночка! Сегодня тебе 19 лет – целая новая страница в твоей жизни. Ты очень добрая, ласковая, отзывчивая, умная и невероятно одаренная девушка. Я горжусь твоим трудолюбием, твоим светом и тем, какой ты человек. Я так горжусь тем, что я твоя мама", – написала певица.

Также она рассказала про тот самый день, когда впервые стала мамой.

"Я помню то утро – 7 сентября в 06:40, день, когда ты появилась на свет. Этот момент навсегда в моем сердце. С того дня ты стала источником радости, счастья и вдохновения для всех нас".

Затем Алсу трогательно обратилась к дочери:

"Желаю тебе, моя девочка, чтобы в жизни всегда было место любви, верным друзьям, ярким мечтам и большим победам. Пусть Всевышний хранит тебя и ведет по пути счастья! Люблю безгранично и бесконечно.. Мама".

Также Сафину с днем рождения поздравила сестренка Микелла.

"С днем рождения, моя лучшая подруга! Я очень люблю тебя, Сафинчик! Спасибо, что ты лучшая сестра, о которой я могла только мечтать. Все, что я делаю, я делаю, чтобы быть похожей на тебя – удивительного, умного и красивого человека! С днем рождения!" – написала младшая дочь Алсу и Абрамова, обращаясь к сестре.

К поздравления присоединились поклонники певицы и ее друзья по шоу-бизнесу, которые пожелали имениннице счастья, здоровья и успеха.

Ранее мы писали, что танцующая вместе с подругой Алсу собрала восторженные комплименты.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
