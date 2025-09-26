"Это не сон": Джеки Чан выложил фото из Алматы и раскрыл, зачем прилетал

Один из самых популярных героев боевиков в мире Джеки Чан на днях прилетел в Алматы. Визит знаменитости активно обсуждался в социальных сетях. Многие строили догадки. Одни считали, что приезд связан с шоу Димаша Кудайбергена, другие – с матчем "Кайрат" – "Реал", сообщает Zakon.kz.

В итоге оказались правы те, кто связал имя актера с киноиндустрией.

Лауреат почетной премии "Оскар" за вклад в киноискусство 25 сентября 2025 года опубликовал фото из Алматы на своей странице в Facebook. В подписи к посту как раз и раскрыта цель визита.

"Ездил на разведку локаций в Алматы. Спасибо за чудесное гостеприимство". Джеки Чан

Фото: Facebook/jackie

Также немного деталей рабочей встречи раскрыла и казахстанская медиакомпания:

"Мы приступили к реализации большого совместного проекта. За время своего пребывания в Алматы актер вместе с нашей командой провел отбор локаций для будущей картины, большая часть съемок которой пройдет в Казахстане".

Комментаторы по-прежнему считают событие такого масштаба сном.

Вот это новость! Казахстан, вперед! Круто.

Это сон или как?

Серьезно? Джеки Чан в Алматы.

Легенда! Всей семьей обожаем смотреть фильмы с его участием. Сын вырос, восхищаясь его талантом. Здоровья на долгие лета!

Когда сама себе завидуешь, что есть на фотке.

Я готов сниматься в сценах массовки, второстепенных или главных ролях бесплатно! Только чтобы быть с мастером на одной съемочной площадке!

С нетерпением ждем.

Уровень!

Мощь!

Интересно, какую часть тела он сломает на съемках вашего фильма?

Готова быть помощником помощника, в массовке, кем угодно. Лишь бы чуточку увидеть легенду.

Материал по теме "Это Димаш или "Кайрат": казахстанцы гадают о визите Джеки Чана в Алматы

После прилета в Алматы, который взорвал все соцсети, Джеки Чан, как и другие звездные гости, примерил казахский чапан, рядом с ним в кадр попал беркут.