#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Культура и шоу-бизнес

"Это не сон": Джеки Чан выложил фото из Алматы и раскрыл, зачем прилетал

Джеки Чан, цель, визит, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 12:54 Фото: Instagram/jackiechan
Один из самых популярных героев боевиков в мире Джеки Чан на днях прилетел в Алматы. Визит знаменитости активно обсуждался в социальных сетях. Многие строили догадки. Одни считали, что приезд связан с шоу Димаша Кудайбергена, другие – с матчем "Кайрат" – "Реал", сообщает Zakon.kz.

В итоге оказались правы те, кто связал имя актера с киноиндустрией.

Лауреат почетной премии "Оскар" за вклад в киноискусство 25 сентября 2025 года опубликовал фото из Алматы на своей странице в Facebook. В подписи к посту как раз и раскрыта цель визита.

"Ездил на разведку локаций в Алматы. Спасибо за чудесное гостеприимство".Джеки Чан

Фото: Facebook/jackie

Также немного деталей рабочей встречи раскрыла и казахстанская медиакомпания:

"Мы приступили к реализации большого совместного проекта. За время своего пребывания в Алматы актер вместе с нашей командой провел отбор локаций для будущей картины, большая часть съемок которой пройдет в Казахстане".

Комментаторы по-прежнему считают событие такого масштаба сном.

  • Вот это новость! Казахстан, вперед! Круто.
  • Это сон или как?
  • Серьезно? Джеки Чан в Алматы.
  • Легенда! Всей семьей обожаем смотреть фильмы с его участием. Сын вырос, восхищаясь его талантом. Здоровья на долгие лета!
  • Когда сама себе завидуешь, что есть на фотке.
  • Я готов сниматься в сценах массовки, второстепенных или главных ролях бесплатно! Только чтобы быть с мастером на одной съемочной площадке!
  • С нетерпением ждем.
  • Уровень!
  • Мощь!
  • Интересно, какую часть тела он сломает на съемках вашего фильма?
  • Готова быть помощником помощника, в массовке, кем угодно. Лишь бы чуточку увидеть легенду.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 12:54
"Это Димаш или "Кайрат": казахстанцы гадают о визите Джеки Чана в Алматы

После прилета в Алматы, который взорвал все соцсети, Джеки Чан, как и другие звездные гости, примерил казахский чапан, рядом с ним в кадр попал беркут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Экс-члена общественного совета Алматы наказали бесплатной работой после скандала с 6-летним ребенком
13:43, Сегодня
Экс-члена общественного совета Алматы наказали бесплатной работой после скандала с 6-летним ребенком
Действуют от номера 1414: к казахстанцам обратились с предостережением
11:58, Сегодня
Действуют от номера 1414: к казахстанцам обратились с предостережением
Казахстанцы массово "паникуют" в соцсетях из-за воздуха в Боровом
10:39, Сегодня
Казахстанцы массово "паникуют" в соцсетях из-за воздуха в Боровом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: