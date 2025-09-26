"Это не сон": Джеки Чан выложил фото из Алматы и раскрыл, зачем прилетал
В итоге оказались правы те, кто связал имя актера с киноиндустрией.
Лауреат почетной премии "Оскар" за вклад в киноискусство 25 сентября 2025 года опубликовал фото из Алматы на своей странице в Facebook. В подписи к посту как раз и раскрыта цель визита.
"Ездил на разведку локаций в Алматы. Спасибо за чудесное гостеприимство".Джеки Чан
Фото: Facebook/jackie
Также немного деталей рабочей встречи раскрыла и казахстанская медиакомпания:
"Мы приступили к реализации большого совместного проекта. За время своего пребывания в Алматы актер вместе с нашей командой провел отбор локаций для будущей картины, большая часть съемок которой пройдет в Казахстане".
Комментаторы по-прежнему считают событие такого масштаба сном.
- Вот это новость! Казахстан, вперед! Круто.
- Это сон или как?
- Серьезно? Джеки Чан в Алматы.
- Легенда! Всей семьей обожаем смотреть фильмы с его участием. Сын вырос, восхищаясь его талантом. Здоровья на долгие лета!
- Когда сама себе завидуешь, что есть на фотке.
- Я готов сниматься в сценах массовки, второстепенных или главных ролях бесплатно! Только чтобы быть с мастером на одной съемочной площадке!
- С нетерпением ждем.
- Уровень!
- Мощь!
- Интересно, какую часть тела он сломает на съемках вашего фильма?
- Готова быть помощником помощника, в массовке, кем угодно. Лишь бы чуточку увидеть легенду.
После прилета в Алматы, который взорвал все соцсети, Джеки Чан, как и другие звездные гости, примерил казахский чапан, рядом с ним в кадр попал беркут.