Культура и шоу-бизнес

Компенсацию за использование изображения крокодила Гены требует "Союзмультфильм"

киностудия судиться из-за авторских прав на крокодила Гену, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 18:53 Фото: кадр из мультфильма "Чебурашка и крокодил Гена"
Киностудия "Союзмультфильм" подала в суд из-за авторских прав на изображение крокодила Гены, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы в Telegram.


"Судебное заседание по иску киностудии к Гусеву С.Н. назначено в Таганском районном суде города Москвы на 2 октября 2025 года. Судебное заседание по иску киностудии к Шаташвили М.Р. назначено в Савёловском районном суде на 9 октября 2025 года", – говорится в посте.

Ранее сообщалось, что законы в области интеллектуальной собственности совершенствуют в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
