Компенсацию за использование изображения крокодила Гены требует "Союзмультфильм"

Фото: кадр из мультфильма "Чебурашка и крокодил Гена"

Киностудия "Союзмультфильм" подала в суд из-за авторских прав на изображение крокодила Гены, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы в Telegram.





"Судебное заседание по иску киностудии к Гусеву С.Н. назначено в Таганском районном суде города Москвы на 2 октября 2025 года. Судебное заседание по иску киностудии к Шаташвили М.Р. назначено в Савёловском районном суде на 9 октября 2025 года", – говорится в посте.

