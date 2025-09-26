Компенсацию за использование изображения крокодила Гены требует "Союзмультфильм"
Фото: кадр из мультфильма "Чебурашка и крокодил Гена"
Киностудия "Союзмультфильм" подала в суд из-за авторских прав на изображение крокодила Гены, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы в Telegram.
"Судебное заседание по иску киностудии к Гусеву С.Н. назначено в Таганском районном суде города Москвы на 2 октября 2025 года. Судебное заседание по иску киностудии к Шаташвили М.Р. назначено в Савёловском районном суде на 9 октября 2025 года", – говорится в посте.
Ранее сообщалось, что законы в области интеллектуальной собственности совершенствуют в Казахстане.
