Мама Кайрата Нуртаса показала, как ее сын зажег на свадьбе друга

Фото: Instagram/kair_n

На днях участник группы "МузАРТ", певец Мейрамбек Беспаев отпраздновал первый день рождения маленькой дочери. По этому случаю артист собрал огромное количество творческих гостей, сообщает Zakon.kz.

Помимо традиционных подарков, приглашенные подарили малышке и всем присутствующим хиты в своем исполнении. Среди ярких звезд на празднике был и певец Кайрат Нуртас. Видеоотрывок с его выступления опубликовала мама Кайрата – Гульзира Айдарбекова: "Воспоминание с замечательного торжества в доме Мейрамбека Беспаева. Пусть в нашей стране будет мир, в народе – благополучие, и пусть в каждом казахском доме звучит громкое веселье и радость". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gulzira Aidarbekova (@gulziraaidarbekova) Подписчики отреагировали на ролик с музыкальной композицией: Легенда!

Ого, брат мой Кайрат, молодец, супер, любимый сын народа! Так держать мой брат!

Кайрат особенный! Ранее стало известно, что Кайрат Нуртас побил рекорд продаж билетов на свой концерт.

