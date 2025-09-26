#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Мама Кайрата Нуртаса показала, как ее сын зажег на свадьбе друга

Казахстанский певец, артист, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 03:30 Фото: Instagram/kair_n
На днях участник группы "МузАРТ", певец Мейрамбек Беспаев отпраздновал первый день рождения маленькой дочери. По этому случаю артист собрал огромное количество творческих гостей, сообщает Zakon.kz.

Помимо традиционных подарков, приглашенные подарили малышке и всем присутствующим хиты в своем исполнении. Среди ярких звезд на празднике был и певец Кайрат Нуртас.

Видеоотрывок с его выступления опубликовала мама Кайрата – Гульзира Айдарбекова:

"Воспоминание с замечательного торжества в доме Мейрамбека Беспаева. Пусть в нашей стране будет мир, в народе – благополучие, и пусть в каждом казахском доме звучит громкое веселье и радость".

Подписчики отреагировали на ролик с музыкальной композицией:

  • Легенда!
  • Ого, брат мой Кайрат, молодец, супер, любимый сын народа! Так держать мой брат!
  • Кайрат особенный!

Ранее стало известно, что Кайрат Нуртас побил рекорд продаж билетов на свой концерт.

Аксинья Титова
Читайте также
Группа Backstreet Boys опубликовала новую серию снимков из Казахстана
22:43, 26 сентября 2025
Группа Backstreet Boys опубликовала новую серию снимков из Казахстана
"Спасибо, что не допустили беды": алматинцы поблагодарили пожарных за работу в горах
22:30, 26 сентября 2025
"Спасибо, что не допустили беды": алматинцы поблагодарили пожарных за работу в горах
"В Ерке ни капли не пошел": Казнет обсуждает новые снимки сына Есмахан и RaiM
21:35, 26 сентября 2025
"В Ерке ни капли не пошел": Казнет обсуждает новые снимки сына Есмахан и RaiM
