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Культура и шоу-бизнес

Прохор Шаляпин рассказал, как во взрослой жизни сохранить веру в чудо

Прохор Шаляпин рассказал, как сохранить во взрослой жизни веру в чудо, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 08:07 Фото: Instagram/shalyapin_official
41-летний российский певец Прохор Шаляпин, известный своей "продуктивной ленью" и эпатажными романами, рассказал, как, будучи взрослым человеком, сохранить веру в чудо, сообщает Zakon.kz.

Свой рецепт счастья артист опубликовал в Instagram под последним фото с отдыха.

"Не ждите чуда, чудите сами. И бегите, бегите от пессимистов, скептиков, нытиков, отодвигайте их. Они рушат ожидание и веру в чудеса жизни", – сказал Прохор.

Ранее Прохор Шаляпин объяснил, почему современным мужчинам нравятся женщины постарше.

Аксинья Титова
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