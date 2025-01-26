Прохор Шаляпин рассказал, как во взрослой жизни сохранить веру в чудо

Фото: Instagram/shalyapin_official

41-летний российский певец Прохор Шаляпин, известный своей "продуктивной ленью" и эпатажными романами, рассказал, как, будучи взрослым человеком, сохранить веру в чудо, сообщает Zakon.kz.

Свой рецепт счастья артист опубликовал в Instagram под последним фото с отдыха. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Прохор Шаляпин 🇷🇺 (@shalyapin_official) "Не ждите чуда, чудите сами. И бегите, бегите от пессимистов, скептиков, нытиков, отодвигайте их. Они рушат ожидание и веру в чудеса жизни", – сказал Прохор. Ранее Прохор Шаляпин объяснил, почему современным мужчинам нравятся женщины постарше.



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