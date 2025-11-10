"Мамина гордость": Светлана Айтбаева показала, как вырос младший брат Димаша
Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Мама известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена опубликовала серию снимков с младшим сыном. Светлана Айтбаева показала фотографии Мансура Кудайбергена. Кадры были сделаны в гримерке перед концертом в Барселоне, сообщает Zakon.kz.
"Нам удалось сфотографироваться с Мансуром перед его выходом на сцену", – кратко описала происходящее заслуженный деятель Казахстана.
Комментаторы живо откликнулись на публикацию, оставив теплые пожелания знаменитой семье.
- Такой уже взрослый и потрясающе талантливый Мансур! Спасибо вам и всей вашей семье за таких прекрасных детей!
- Мансур так вырос красивым и статным.
- Перед глазами вырос Мансур и стал красавцем.
- Мансур вырос в красивого, талантливого и стильного юношу. Спасибо, что взрастили еще одного исключительного сына.
- Мансур прям K-pop idol.
- Мамина радость.
8 ноября Димаш Кудайберген с братом впервые выступили на Olimpic Arena Badalona. Позднее Светлана Айтбаева поделилась сильным видео.
