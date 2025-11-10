#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
526.02
607.55
6.5
Культура и шоу-бизнес

"Мамина гордость": Светлана Айтбаева показала, как вырос младший брат Димаша

Айтбаева с сыном, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 09:19 Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Мама известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена опубликовала серию снимков с младшим сыном. Светлана Айтбаева показала фотографии Мансура Кудайбергена. Кадры были сделаны в гримерке перед концертом в Барселоне, сообщает Zakon.kz.

"Нам удалось сфотографироваться с Мансуром перед его выходом на сцену", – кратко описала происходящее заслуженный деятель Казахстана.

Комментаторы живо откликнулись на публикацию, оставив теплые пожелания знаменитой семье.

  • Такой уже взрослый и потрясающе талантливый Мансур! Спасибо вам и всей вашей семье за таких прекрасных детей!
  • Мансур так вырос красивым и статным.
  • Перед глазами вырос Мансур и стал красавцем.
  • Мансур вырос в красивого, талантливого и стильного юношу. Спасибо, что взрастили еще одного исключительного сына.
  • Мансур прям K-pop idol.
  • Мамина радость.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 09:19
Димаш Кудайберген впервые даст сольный концерт в Испании на легендарной Олимпийской арене

8 ноября Димаш Кудайберген с братом впервые выступили на Olimpic Arena Badalona. Позднее Светлана Айтбаева поделилась сильным видео.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Три сердечка для тещи: зять Светланы Айтбаевой трогательно отреагировал на ее пост
10:04, 04 сентября 2025
Три сердечка для тещи: зять Светланы Айтбаевой трогательно отреагировал на ее пост
Сестра Димаша Кудайбергена детально показала свадебный образ и восхитила фанатов
23:09, 07 августа 2025
Сестра Димаша Кудайбергена детально показала свадебный образ и восхитила фанатов
Мансур Кудайберген очаровал поклонников знаменитого брата
12:40, 01 июля 2025
Мансур Кудайберген очаровал поклонников знаменитого брата
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: