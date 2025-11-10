"Мамина гордость": Светлана Айтбаева показала, как вырос младший брат Димаша

Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73

Мама известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена опубликовала серию снимков с младшим сыном. Светлана Айтбаева показала фотографии Мансура Кудайбергена. Кадры были сделаны в гримерке перед концертом в Барселоне, сообщает Zakon.kz.

"Нам удалось сфотографироваться с Мансуром перед его выходом на сцену", – кратко описала происходящее заслуженный деятель Казахстана. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svetlana Aitbayeva (@sveta_aitbaeva73) Комментаторы живо откликнулись на публикацию, оставив теплые пожелания знаменитой семье. Такой уже взрослый и потрясающе талантливый Мансур! Спасибо вам и всей вашей семье за таких прекрасных детей!

Мансур так вырос красивым и статным.

Перед глазами вырос Мансур и стал красавцем.

Мансур вырос в красивого, талантливого и стильного юношу. Спасибо, что взрастили еще одного исключительного сына.

Мансур прям K-pop idol.

Мамина радость. Материал по теме Димаш Кудайберген впервые даст сольный концерт в Испании на легендарной Олимпийской арене 8 ноября Димаш Кудайберген с братом впервые выступили на Olimpic Arena Badalona. Позднее Светлана Айтбаева поделилась сильным видео.

