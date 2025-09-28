"Жүрегім менің" на казахском и французском: мама Димаша поразила Казнет своим талантом
Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Мама известного казахстанского артиста Димаша Кудайбергена приятно удивила поклонников сына, показав свой талант. Светлана Айтбаева поделилась с подписчиками отрывком из ее выступления во Франции, сообщает Zakon.kz.
Ролик она опубликовала в Instagram.
"Академический фольклорно-этнографический оркестр "Отырар сазы" имени Н. Тілендиева исполнил произведение Нургисы Тілендиева "Жүрегім менің" ("Мое сердце") на казахском и французском языках, представив его на международном уровне. Исполнители – народный артист Казахстана Алишер Каримов и заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева", – подписала пост .
Казахстанцы выразили свое восхищение талантом певицы в комментариях:
– Почему мы удивляемся, что у Димаша очень красивый голос? Светлана, вы невероятная! Мне всегда нравился голос Алишера, прекрасный дуэт!
– Вы оба замечательные, очень красивый дуэт получился!
– Прелесть! Браво!
– Здравствуйте! Спасибо за видео, рады услышать ваш хрустальный голос!
Ранее образ мамы Димаша Кудайбергена в Париже покорил Казнет.
