Культура и шоу-бизнес

"Жүрегім менің" на казахском и французском: мама Димаша поразила Казнет своим талантом

мама Димаша поразила поклонников своим талантом, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 18:17 Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Мама известного казахстанского артиста Димаша Кудайбергена приятно удивила поклонников сына, показав свой талант. Светлана Айтбаева поделилась с подписчиками отрывком из ее выступления во Франции, сообщает Zakon.kz.

Ролик она опубликовала в Instagram.


"Академический фольклорно-этнографический оркестр "Отырар сазы" имени Н. Тілендиева исполнил произведение Нургисы Тілендиева "Жүрегім менің" ("Мое сердце") на казахском и французском языках, представив его на международном уровне. Исполнители – народный артист Казахстана Алишер Каримов и заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева", – подписала пост .

Казахстанцы выразили свое восхищение талантом певицы в комментариях:

– Почему мы удивляемся, что у Димаша очень красивый голос? Светлана, вы невероятная! Мне всегда нравился голос Алишера, прекрасный дуэт!

– Вы оба замечательные, очень красивый дуэт получился!

– Прелесть! Браво!

– Здравствуйте! Спасибо за видео, рады услышать ваш хрустальный голос!

Ранее образ мамы Димаша Кудайбергена в Париже покорил Казнет.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
