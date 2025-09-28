"Жүрегім менің" на казахском и французском: мама Димаша поразила Казнет своим талантом

Ролик она опубликовала в Instagram.

Казахстанцы выразили свое восхищение талантом певицы в комментариях:

– Почему мы удивляемся, что у Димаша очень красивый голос? Светлана, вы невероятная! Мне всегда нравился голос Алишера, прекрасный дуэт!

– Вы оба замечательные, очень красивый дуэт получился!

– Прелесть! Браво!

– Здравствуйте! Спасибо за видео, рады услышать ваш хрустальный голос!