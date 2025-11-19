#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Актер Даурен Айдаркулов благодарен соцсетям за третью жену

Социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 08:38 Фото: Instagram/daurenaidarkulov
На днях актер поделился, что его новая свадьба в конце сентября произошла после знакомства в Threads, сообщает Zakon.kz.

Со слов мужчины, пару свел алгоритм соцсети Threads. Артист поделился, что скачал приложение специально для поиска жены и спустя пару месяцев наткнулся на страницу девушки, которая ему понравилась.

"Спустя два месяца я увидел одну действительно интересную страницу и сразу написал ей. Через две недели мы уже решили пожениться. Короче, польза в соцсетях есть", – говорится в публикации.

Фото: Treads/daurenaidarkulov

Актер уже был женат дважды. В 2020 году он развелся с актрисой Акботой Сейтмагамбет. Нынешний брак стал для него третьим.

Сам Айдаркулов на критику в соцсетях реагирует с иронией и даже шутит в ответах над обвинениями в свой адрес.

14 ноября младший брат Димаша Кудайбергена показал магию концерта в Берлине.

Фото Алия Абди
Алия Абди
