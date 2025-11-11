"До слез": трехмесячный малыш покорил сцену вместе с Дианой Арбениной в Алматы

Основатель и лидер рок-группы "Ночные снайперы" 51-летняя Диана Арбенина 9 ноября 2025 года выступила с сольным концертом в Алматы. На днях артистка опубликовала ряд видео с музыкального мероприятия и поделилась эмоциями, сообщает Zakon.kz.

Так, к одному из роликов идет следующая подпись:

"Алматы! Вы невероятные! Мы вернемся!"

На втором видео Арбенина рассказала, что когда-то в Алматы со сцены озвучила будущим родителям пол ребенка, тем самым проведя гендер-пати. Тогда казахстанцы обещали вернуться на следующий концерт, что и сделали. В кадр также попала трогательная встреча знаменитости с казахстанцами.

Третья публикация стала самой обсуждаемой. Как оказалось, один из зрителей пришел на концерт с трехмесячным ребенком, который стойко перенес громкую музыку и шумную толпу. Мальчика без слез подняли на сцену и Арбенина некоторое время поддержала его на руках.

Поэтесса призналась, что впервые за долгие годы существования группы на ее концерт пришли с таким маленьким слушателем.

Папа малыша рассказал немного предыстории, отметившись в комментариях:

"Спасибо, Диана! Был у вас на концерте в 2022 году без ребенка только, в прошлом году не смог. В этом году пришлось с ребенком! Как пропустить такой концерт".

Считай, что Диана малыша Алихана благословила на большую сцену!

Сколько тепла в этой невероятной женщине!

Всегда человек! Браво, Арбенина!

Я в 2022 году ходила на ваш концерт в Алматы с четырехмесячным сыном, полконцерта спал, оставшийся – внимательно слушал.

Самое милое видео на сегодня в моей ленте.

Как мило! До слез, чудный малыш! Чудесная Диана! – отмечают пользователи Сети.

