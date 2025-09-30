#АЭС в Казахстане
Туризм

Димаш Кудайберген рассказал о завершении съемок своего шоу

В Казахстане прошли съемки шоу Димаша, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 08:23 Фото: dimashnews
29 сентября народный артист Казахстана Димаш Кудайберген собрал в телерадиокомплексе "Казмедиа центр" пресс-конференцию, посвященную новому совместному казахстанско-китайскому проекту "Voice Beyond Horizon", сообщает Zakon.kz.

Съемки международного телевизионного проекта Димаша Кудайбергена и Hunan Broadcasting System проходили в Казахстане в течение сентября 2025 года и подошли к концу, передает телеканал "Хабар".

Масштабное шоу охватило шесть регионов Казахстана. В проекте приняли участие исполнители из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии, а выступления артистов оценивало международное жюри.

По словам авторов, проект не только объединит артистов из разных стран, но и покажет природное многообразие и туристский потенциал Казахстана.

"Считаю, что в рамках этого проекта удалось сделать много ценного для развития культуры и туризма. Мы представили зрителям не только вокальные возможности участников, но и красоту достопримечательностей нашей страны. Уверен, что развитие туризма внесет весомый вклад в экономику Казахстана".Димаш Кудайберген

Тем временем главная красавица Семея отказалась от участия в конкурсе "Мисс Казахстан".

