Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова дала дерзкий прогноз на победу "Кайрата" над "Реалом"

Баян Алагузова, счет, победа Кайрата, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 17:25 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
До исторического матча между казахстанским "Кайратом" и одним из самых титулованных клубом мира "Реал Мадридом" остаются считаные часы. Болельщики уже собрались возле Центрального стадиона в Алматы в предвкушении грандиозного события, сообщает Zakon.kz.

Тем временем известный продюсер Баян Алагузова на странице в Instagram пожелала местной команде удачи и даже дала свой смелый прогноз.

"Верю в победу "Кайрата". Порвем! Давайте прогнозировать, с каким счетом сегодня пройдет игра? Я думаю, 1:2 в пользу "Кайрата".Баян Алагузова

Кроме того, не так давно ее группа "КешYOU" выпустила песню в поддержку игроков "Кайрата". Девушки записали композицию на стадионе. Их костюмы были сшиты с элементами формы футболистов.

Комментаторы живо отозвались, поблагодарив за поддержку. Многие также заявили, что верят в победу казахстанцев.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 17:25
"Кайрат" – "Реал": суперкомпьютер оценил шансы команд на победу

20 сентября для поднятия духа футболистов супруг предпринимательницы бизнесмен Турсен Алагузов, один из богатейших людей страны, пообещал подарить каждому из футболистов по автомобилю в случае победы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 17:25
Алматы готов к матчу "Кайрат" – "Реал Мадрид": как перекроют улицы

Стоит отметить, что казахстанцы уже соревнуются в безумных обещаниях, которые дают в случае победы "Кайрата".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
