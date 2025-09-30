Наследная принцесса Нидерландов сделала важный шаг в подготовке к престолонаследию

Последнее заявление королевского дома Нидерландов стало для всех неожиданностью. Наследная принцесса Нидерландов Амалия сделала решительный шаг в подготовке к престолонаследию, сообщает Zakon.kz.

По информации xcatalunya.cat, кронпринцесса была зачислена на курсы Королевского флота, а также сухопутных и военно-воздушных сил, получив младшие воинские звания матроса и солдата третьего класса. Стандартная программа подготовки включает несколько недель полевых занятий и теоретические уроки, однако практическая часть будет отложена из-за перелома руки, полученного при падении с лошади.

Отмечается, что принцесса изучает баллистику, тактику и картографию и планирует принимать участие в работе аппарата Министерства обороны в качестве внештатного сотрудника.

"До сих пор Амалия была единственной будущей европейской королевой, не получившей военного образования. Ее коллеги, принцесса Елизавета Бельгийская, Ингрид Норвежская и Леонор де Бурбон в Испании, уже окончили военные академии в своих странах происхождения. Этим шагом голландская наследница престола встала в один ряд с будущими королевскими домами континента", – говорится в сообщении.

Согласно данным военного ведомства Нидерландов, при отборе для службы принцессе не делалось исключений: она прошла медицинское и психологическое тестирование, а также проверку безопасности. Заместитель начальника курса майор Петра Гейтеман заявил, что все обучающиеся проходят строгий отбор в соответствии с требованиями ведомства.

Как уточняется, Амалия стала первой женщиной из королевской семьи, вступившей в армию.

