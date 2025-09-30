#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Я вернулась": подписчики мучают Жулдыз Абдукаримову вопросами о Кайрате Нуртасе

Жулдыз Абдукаримова, фотосессия, декрет, работа, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 16:33 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, недавно ставшая мамой в пятый раз, опубликовала первую совместную фотосессию с малышкой. Жена Кайрата Нуртаса, конечного же, закрыла лицо младенчика смайликом, сообщает Zakon.kz.

Многодетная мама рассказала, что забеременев позволила себе отойти от дел, полностью погрузиться в домашние хлопоты и посвятить время себе. Но теперь пришло время приступать к рабочим обязанностям.

"Я разрешила Рабие Султан гулять, а она мне – вернуться к работе. Значит, могу сказать, что я официально приступила к работе".Жулдыз Абдукаримова

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 16:33
Дочь Жулдыз Абдукаримовой получила имя в честь исторической личности

Также Абдукаримова спросила у своих подписчиков, хотят ли они увидеть реакцию детей на известия о беременности. Пользователи были весьма прямолинейны и уточнили, что больше их интересует реакция Кайрата Нуртаса. Кто-то даже пошутил, что малышка похожа на папу. Пока же Абдукаримова предпочитает хранить молчание на эту тему.

13 августа 2025 года Жулдыз Абдукаримова провела гендер-пати в кругу четверых детей. При этом актриса до конца не раскрыла, будет мальчик или девочка.

Но подписчики по бурной реакции дочерей предположили, что будет девочка. Позднее Кайрат Нуртас объяснил, почему не смог присутствовать на гендер-пати.

26 сентября 2025 года Абдукаримова на странице в Instagram опубликовала фото с малышкой на руках в окружении цветов. Рядом со знаменитостью стоял плакат, согласно тексту которого 22 сентября дочери, которую назвали Рабия Султан, исполнилось 40 дней.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
