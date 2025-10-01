Беркут и Аиша показали, как трудно учить уроки с ребенком
Казахстанский певец Беркут снял юмористическое видео вместе со своей супругой Аишей. Оно было о том, как психологически трудно научить ребенка делать уроки, особенно когда этим занимаются бабушки и дедушки, сообщает Zakon.kz.
Как правило, выполнение учебных "ритуалов" сопровождается слезами.
"Когда бабушка целый день делала уроки с внуками", – подписал публикацию певец.
Сюжет домашней "кинокартины" инсценирован под фильм "Гладиатор".
"Как мне отблагодарить лучшего генерала Рима?" – спросил Беркут свою маму.
"Отпустите домой!" – ответила она.
За небольшой промежуток времени пост оценили десятки тысяч подписчиков.
- Какая красивая у вас бабушка!
- Бабушке респект!
- Актерство – это семейное.
К слову, в семье казахстанских артистов Беркута и Аиши четверо детей, с которыми нужно делать уроки. Самый маленький член семьи пока не пошел в школу.
