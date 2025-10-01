Беркут и Аиша показали, как трудно учить уроки с ребенком

Фото: Instagram/berkut_aibekjan

Казахстанский певец Беркут снял юмористическое видео вместе со своей супругой Аишей. Оно было о том, как психологически трудно научить ребенка делать уроки, особенно когда этим занимаются бабушки и дедушки, сообщает Zakon.kz.

Как правило, выполнение учебных "ритуалов" сопровождается слезами. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от B E R K U T (@berkut_aibekjan) "Когда бабушка целый день делала уроки с внуками", – подписал публикацию певец. Сюжет домашней "кинокартины" инсценирован под фильм "Гладиатор". "Как мне отблагодарить лучшего генерала Рима?" – спросил Беркут свою маму. "Отпустите домой!" – ответила она. За небольшой промежуток времени пост оценили десятки тысяч подписчиков. Какая красивая у вас бабушка!

Бабушке респект!

Актерство – это семейное. К слову, в семье казахстанских артистов Беркута и Аиши четверо детей, с которыми нужно делать уроки. Самый маленький член семьи пока не пошел в школу. Ранее Кайрат Нуртас заинтриговал поклонников неожиданным фото с супругой.

