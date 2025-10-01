#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Беркут и Аиша показали, как трудно учить уроки с ребенком

Беркут и Аиша, семья, артисты, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 06:40 Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Казахстанский певец Беркут снял юмористическое видео вместе со своей супругой Аишей. Оно было о том, как психологически трудно научить ребенка делать уроки, особенно когда этим занимаются бабушки и дедушки, сообщает Zakon.kz.

Как правило, выполнение учебных "ритуалов" сопровождается слезами.

"Когда бабушка целый день делала уроки с внуками", – подписал публикацию певец.

Сюжет домашней "кинокартины" инсценирован под фильм "Гладиатор".

"Как мне отблагодарить лучшего генерала Рима?" – спросил Беркут свою маму.

"Отпустите домой!" – ответила она.

За небольшой промежуток времени пост оценили десятки тысяч подписчиков.

  • Какая красивая у вас бабушка!
  • Бабушке респект!
  • Актерство – это семейное.

К слову, в семье казахстанских артистов Беркута и Аиши четверо детей, с которыми нужно делать уроки. Самый маленький член семьи пока не пошел в школу. 

Ранее Кайрат Нуртас заинтриговал поклонников неожиданным фото с супругой.

Аксинья Титова
