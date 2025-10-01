#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан определила самого популярного парня после разгрома "Кайрата"

Динара Сатжан, самый популярный парень в Казахстане, итоги матча, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 17:28 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная ведущая Динара Сатжан 30 сентября 2025 года, как и все казахстанцы, была прикована к матчу между "Кайратом" и одним из самых титулованных клубов – "Реал Мадридом", сообщает Zakon.kz.

Уже на следующий день предпринимательница решила поделиться впечатлениями и эмоциями.

"Шерхан Калмурза. Как вчера было приятно наблюдать за его игрой. Ему всего 18, но он стоял на воротах так, будто за его спиной не стадион, а вся судьба казахстанского футбола". Динара Сатжан

По ее словам, на сегодняшний Шерхан – самый популярный парень в Казахстане.

"И это не про удачу! Это про труд. Труд его мамы в том числе".Динара Сатжан

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 17:28
Футболист "Кайрата" проснулся национальным героем

По итогам исторического матча "Кайрат" пропустил пять безответных мячей. Впрочем, фанаты казахстанского футбола не обратили внимания на абсолютную победу оппонента.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 17:28
"Ты – будущее футбола!": Дастан Сатпаев вышел на связь после разгрома и получил волну поддержки

Болельщики не перестают писать слова поддержки и благодарят футболистов за подаренную красивую игру.

Также фанаты из Казахстана признают, что Мбаппе – сильнейший игрок. На его странице в Instagram они спрашивают его о молодом вратаре Шерхане Калмурзе и просят оставить благодарность казахстанскому гостеприимству.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
