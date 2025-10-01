Динара Сатжан определила самого популярного парня после разгрома "Кайрата"

Известная ведущая Динара Сатжан 30 сентября 2025 года, как и все казахстанцы, была прикована к матчу между "Кайратом" и одним из самых титулованных клубов – "Реал Мадридом", сообщает Zakon.kz.

Уже на следующий день предпринимательница решила поделиться впечатлениями и эмоциями.

"Шерхан Калмурза. Как вчера было приятно наблюдать за его игрой. Ему всего 18, но он стоял на воротах так, будто за его спиной не стадион, а вся судьба казахстанского футбола". Динара Сатжан

По ее словам, на сегодняшний Шерхан – самый популярный парень в Казахстане.

"И это не про удачу! Это про труд. Труд его мамы в том числе". Динара Сатжан

Материал по теме Футболист "Кайрата" проснулся национальным героем

По итогам исторического матча "Кайрат" пропустил пять безответных мячей. Впрочем, фанаты казахстанского футбола не обратили внимания на абсолютную победу оппонента.

Болельщики не перестают писать слова поддержки и благодарят футболистов за подаренную красивую игру.

Также фанаты из Казахстана признают, что Мбаппе – сильнейший игрок. На его странице в Instagram они спрашивают его о молодом вратаре Шерхане Калмурзе и просят оставить благодарность казахстанскому гостеприимству.