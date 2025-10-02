#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
546.96
642.73
6.7
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова призналась в любви к отечественному футболу

Казахстанская продюсер и актриса, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 04:30 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская продюсер и актриса Баян Алагузова поддержала алматинский "Кайрат" против мадридского "Реала" после матча Лиги чемпионов, который 30 сентября прошел на Центральном стадионе Алматы, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях Баян Алагузова призналась, что раньше совсем не интересовалась футболом и не посещала матчи, но теперь стала ярой болельщицей "Кайрата".

"Я бы их уже назвала золотыми мальчиками… "Реал Мадрид" – это уже не миф, это уже история, это уже реальность, и наши пацаны, реальные пацаны справились с задачей. Я верила в чудеса, все равно, я думала, что все-таки чудеса бывают, и они бывают, и чудеса еще случатся, поверьте мне. Я бы хотела пожелать нашим мальчикам из "Кайрата" не унывать, они были реально достойные, они красавцы, они защищали честь страны, честь нации", – сказала продюсер.

Также продюсер затронула и другой момент, который ей запомнился – выход "Реала" из самолета в аэропорту Алматы:

"Вы все заметили, да, какие они красавцы? Как они были одеты, какой был на них костюм, как все это сидело. А вот эти вот знаменитые чемоданчики LV. LV просто купил команду с потрохами. И я просто представила, а как наши ребята будут выглядеть, а кто их оденет, какие чемоданы будут у них. Потому что они же красавцы, просто немного не хватает стиля. И вот эти все детали, они так работают на имидж команды. Вчера они улетали на своем самолете, я видела".

Ранее Баян Алагузова дала дерзкий прогноз на победу "Кайрата" над "Реалом".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Своим секретом красоты поделилась актриса из фильмов "Остин Пауэрс" Элизабет Херли
01:52, 03 октября 2025
Своим секретом красоты поделилась актриса из фильмов "Остин Пауэрс" Элизабет Херли
Самые модные головные уборы на зиму назвал известный стилист
00:47, 03 октября 2025
Самые модные головные уборы на зиму назвал известный стилист
"Пусть гимн Казахстана звучит в сердце Америки": фанаты Димаша в восторге от нового анонса
21:23, 02 октября 2025
"Пусть гимн Казахстана звучит в сердце Америки": фанаты Димаша в восторге от нового анонса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: