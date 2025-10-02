Баян Алагузова призналась в любви к отечественному футболу

Казахстанская продюсер и актриса Баян Алагузова поддержала алматинский "Кайрат" против мадридского "Реала" после матча Лиги чемпионов, который 30 сентября прошел на Центральном стадионе Алматы, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях Баян Алагузова призналась, что раньше совсем не интересовалась футболом и не посещала матчи, но теперь стала ярой болельщицей "Кайрата".

"Я бы их уже назвала золотыми мальчиками… "Реал Мадрид" – это уже не миф, это уже история, это уже реальность, и наши пацаны, реальные пацаны справились с задачей. Я верила в чудеса, все равно, я думала, что все-таки чудеса бывают, и они бывают, и чудеса еще случатся, поверьте мне. Я бы хотела пожелать нашим мальчикам из "Кайрата" не унывать, они были реально достойные, они красавцы, они защищали честь страны, честь нации", – сказала продюсер.

Также продюсер затронула и другой момент, который ей запомнился – выход "Реала" из самолета в аэропорту Алматы:

"Вы все заметили, да, какие они красавцы? Как они были одеты, какой был на них костюм, как все это сидело. А вот эти вот знаменитые чемоданчики LV. LV просто купил команду с потрохами. И я просто представила, а как наши ребята будут выглядеть, а кто их оденет, какие чемоданы будут у них. Потому что они же красавцы, просто немного не хватает стиля. И вот эти все детали, они так работают на имидж команды. Вчера они улетали на своем самолете, я видела".

Ранее Баян Алагузова дала дерзкий прогноз на победу "Кайрата" над "Реалом".