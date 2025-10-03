Умерла актриса, озвучившая Ассоль из "Алых парусов" и Гуттиэре из "Человека-амфибии"
Об этом заявили в МХТ имени Чехова.
"3 октября на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины Художественного театра", – говорится в сообщении в Telegram.
Как уточнили в МХТ имени Чехова, Гуляева впервые вышла на мхатовскую сцену более 70 лет назад, будучи еще студенткой Школы-студии МХАТ. Она играла Сережу в "Анне Карениной", а в 1954-м вступила в труппу театра.
"Прощание с актрисой пройдет в МХТ имени А.П. Чехова. О дате и времени будет сообщено дополнительно", – добавляется в сообщении.
Играла Нина Ивановна и лирических героинь, и трагедийные образы (за роль старухи Анны в "Последнем сроке" по роману Валентина Распутина актриса в 1978 году получила Госпремию), и комедийных персонажей вроде Дорины в искрометном "Тартюфе" Анатолия Эфроса. И всегда зал замирал, вслушиваясь в ее серебряный голос. Голос этот часто звучал на радио и с экрана, им говорили героини Анастасии Вертинской в фильмах "Алые паруса" и "Человек-амфибия", Буратино и Чиполлино в мультфильмах.
Ранее сообщалось, что в возрасте 77 лет умер композитор, заслуженный артист РСФСР Юрий Чернавский.