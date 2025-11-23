Бузова, Киркоров, Воля, Лазарев появятся в новых приключениях Шурика

22 ноября в Сети выложили первый трейлер фильма "Невероятные приключения Шурика" с участием более 50-ти российских знаменитостей, сообщает Zakon.kz.

Ремейк культового советского фильма можно будет посмотреть 31 декабря 2025 года на "ТНТ".

"Казалось бы, собрать так много звезд, более 50-ти, в одном фильме невозможно! Но мы это сделали", – говорится в Telegram-канале телеканала "ТНТ".

Главные роли в фильме исполняют Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). Также фильме появятся десятки известных актеров и музыкантов. Среди них ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Павел Деревянко, Марина Федункив, Андрей Гайдулян, Лариса Долина, IOWA, The Hatters и другие.

Фото: ВКонтакте/tnt

В центре сюжета "Невероятных приключений Шурика" – история любви Шурика и Нины, которая переносит зрителей в калейдоскоп миров советского и мирового кино. Авторы фильма уходят от формата оммажа одному фильму и создают целую вселенную отсылок:

"Операция "Ы"";

"Служебный роман";

"Кавказская пленница";

"Форрест Гамп";

"Дьявол носит Prada";

"Побег из Шоушенка" и другие легендарные картины.

