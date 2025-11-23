#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Бузова, Киркоров, Воля, Лазарев появятся в новых приключениях Шурика

Невероятные приключения Шурика, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 08:45 Фото: tnt
22 ноября в Сети выложили первый трейлер фильма "Невероятные приключения Шурика" с участием более 50-ти российских знаменитостей, сообщает Zakon.kz.

Ремейк культового советского фильма можно будет посмотреть 31 декабря 2025 года на "ТНТ".

"Казалось бы, собрать так много звезд, более 50-ти, в одном фильме невозможно! Но мы это сделали", – говорится в Telegram-канале телеканала "ТНТ".

Главные роли в фильме исполняют Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). Также фильме появятся десятки известных актеров и музыкантов. Среди них ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Павел Деревянко, Марина Федункив, Андрей Гайдулян, Лариса Долина, IOWA, The Hatters и другие.

Фото: ВКонтакте/tnt

В центре сюжета "Невероятных приключений Шурика" – история любви Шурика и Нины, которая переносит зрителей в калейдоскоп миров советского и мирового кино. Авторы фильма уходят от формата оммажа одному фильму и создают целую вселенную отсылок:

  • "Операция "Ы"";
  • "Служебный роман";
  • "Кавказская пленница";
  • "Форрест Гамп";
  • "Дьявол носит Prada";
  • "Побег из Шоушенка" и другие легендарные картины.

Из мировых киноновинок в ближайшее время киноманам предлагается посмотреть: игровой ремейк "Моана", мультсериал "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт", третью часть знаменитой серии "Аватар: Огонь и пепел" Джеймса Кэмерона, а также полнометражный мультфильм "Губка Боб: В поисках квадратных штанов".

