Самая красивая волейболистка Казахстана показала кадры с тренировки и восхитила поклонников
Фото: Instagram/altynbekova_20
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала в Instagram новые фотографии, сделанные во время тренировки своей команды, сообщает Zakon.kz.
На снимках спортсменка в синей форме выполняет упражнения на растяжку и отдыхает на площадке.
Публикация быстро собрала тысячи лайков и десятки комментариев. Подписчики отметили форму спортсменки и ее собранность перед играми. Среди комментаторов отметились телеведущая Динара Сатжан и актриса Жулдыз Абдукаримова, оставившая под постом огоньки и сердечки.
