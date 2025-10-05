Самая красивая волейболистка Казахстана показала кадры с тренировки и восхитила поклонников

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала в Instagram новые фотографии, сделанные во время тренировки своей команды, сообщает Zakon.kz.

На снимках спортсменка в синей форме выполняет упражнения на растяжку и отдыхает на площадке.

Публикация быстро собрала тысячи лайков и десятки комментариев. Подписчики отметили форму спортсменки и ее собранность перед играми. Среди комментаторов отметились телеведущая Динара Сатжан и актриса Жулдыз Абдукаримова, оставившая под постом огоньки и сердечки.

