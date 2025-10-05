#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Самая красивая волейболистка Казахстана показала кадры с тренировки и восхитила поклонников

Сабина Алтынбекова, волейбол, тренировка , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 23:40 Фото: Instagram/altynbekova_20
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала в Instagram новые фотографии, сделанные во время тренировки своей команды, сообщает Zakon.kz.

На снимках спортсменка в синей форме выполняет упражнения на растяжку и отдыхает на площадке.

Публикация быстро собрала тысячи лайков и десятки комментариев. Подписчики отметили форму спортсменки и ее собранность перед играми. Среди комментаторов отметились телеведущая Динара Сатжан и актриса Жулдыз Абдукаримова, оставившая под постом огоньки и сердечки.

А ранее Кайрат Нуртас на фоне слухов о разладе в семье показал неожиданное видео. 

Айсулу Омарова
