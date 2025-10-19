Сабина Алтынбекова в образе степной царицы высказалась о женской нравственности

Культура и шоу-бизнес

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова 19 октября поделилась в Instagram новыми фото, сделанным в Туркестане, сообщает Zakon.kz.

На снимках спортсменка позирует в национальном наряде, держа на руке беркута.

"Если у девушки нет нравственности, то что толку от одной лишь красоты", – написала Сабина Алтынбекова.

Снимок быстро набрал тысячи лайков и десятки комментариев. Пользователи восхитились образом Алтынбековой, отметив, что кадр выглядит "как живая картина, отражающая дух казахской культуры".

