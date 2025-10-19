#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
536.32
626.9
6.6
Культура и шоу-бизнес

Сабина Алтынбекова в образе степной царицы высказалась о женской нравственности

Сабина Алтынбекова, фотографии, беркут , фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 23:00 Фото: Instagram/altynbekova_20
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова 19 октября поделилась в Instagram новыми фото, сделанным в Туркестане, сообщает Zakon.kz.

На снимках спортсменка позирует в национальном наряде, держа на руке беркута.

"Если у девушки нет нравственности, то что толку от одной лишь красоты", – написала Сабина Алтынбекова.

Снимок быстро набрал тысячи лайков и десятки комментариев. Пользователи восхитились образом Алтынбековой, отметив, что кадр выглядит "как живая картина, отражающая дух казахской культуры".

А ранее Игорь Крутой урегулировал конфликт о плагиате с интернет-поэтом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Алматы утонул в золоте: популярный фотограф показал идеальную осень
23:34, 19 октября 2025
Алматы утонул в золоте: популярный фотограф показал идеальную осень
Сабина Алтынбекова высказалась о завистниках
11:45, 02 ноября 2023
Сабина Алтынбекова высказалась о завистниках
Новый образ Сабины Алтынбековой оценили ее поклонники
22:03, 01 июня 2025
Новый образ Сабины Алтынбековой оценили ее поклонники
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: