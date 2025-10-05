#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Каролинка, спасибо тебе: Игорь Крутой обратился к Ани Лорак

Игорь Крутой, Ани Лорак, песни, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 00:35 Фото: Vk/krutoy1954
Певица Ани Лорак опубликовала в Instagram видео, в котором призвала поклонников слушать ее новую композицию "Такси" и снимать ролики под песню, сообщает Zakon.kz.

Лучшие видео артистка пообещала разместить у себя в сторис.

"Слушайте песню "Такси", снимайте свои видео – лучшими буду делиться у себя в сторис!" – написала Лорак.

Композитор Игорь Крутой, написавший песню вместе с Лизой Гринкевич, поблагодарил певицу за исполнение.

"Каролинка, спасибо тебе за нашу с Лизой Гринкевич песню "Такси" – продолжает мурашить", – отметил он в комментарии.

Поклонники тепло приняли новинку и отметили эмоциональность песни.

"Я слушаю "Такси" каждый день – она вдохновляет и помогает справляться с трудным днем", – написала одна из фанаток.

А ранее Кайрат Нуртас в преддверии большого события трогательно обратился к поклонникам.

Айсулу Омарова
