Каролинка, спасибо тебе: Игорь Крутой обратился к Ани Лорак

Певица Ани Лорак опубликовала в Instagram видео, в котором призвала поклонников слушать ее новую композицию "Такси" и снимать ролики под песню, сообщает Zakon.kz.

Лучшие видео артистка пообещала разместить у себя в сторис. "Слушайте песню "Такси", снимайте свои видео – лучшими буду делиться у себя в сторис!" – написала Лорак. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) Композитор Игорь Крутой, написавший песню вместе с Лизой Гринкевич, поблагодарил певицу за исполнение. "Каролинка, спасибо тебе за нашу с Лизой Гринкевич песню "Такси" – продолжает мурашить", – отметил он в комментарии. Поклонники тепло приняли новинку и отметили эмоциональность песни. "Я слушаю "Такси" каждый день – она вдохновляет и помогает справляться с трудным днем", – написала одна из фанаток. А ранее Кайрат Нуртас в преддверии большого события трогательно обратился к поклонникам.



