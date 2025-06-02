Баян Алагузова показала лица маленьких дочек от суррогатной матери

Казахстанский продюсер Баян Алагузова 2 июня снова поделилась в Instagram милыми фото младших дочек, сообщает Zakon.kz.

На снимках малышки запечатлены в коляске и на качелях.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Сама звезда сопровождает кадры трогательными подписями: "Жаныыыыым шладкий" и "Мой клепик", сопроводив их эмодзи в виде сердечек и фруктов.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Алагузова рассказала, что ее младшая дочь Алиса – точная копия старшей дочери Айару. Она также опубликовала архивное фото дочери от первого брака.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Напомним, летом 2024 года Баян Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

