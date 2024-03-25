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СМИ: Макрон усилил охрану из-за боязни покушения

Президент Франции , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 09:57 Фото: wikimedia
Французские СМИ пишут, что служба безопасности президента Франции работает в усиленном режиме на фоне страха Эммануэля Макрона за собственную жизнь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Marianne со ссылкой на источники в Елисейском дворце, французский президент всерьез озабочен вопросом собственной безопасности.

Так, по данным газеты, он нанял охрану, сопровождающую его повсюду. Вместе с тем, сообщают журналисты, Макрон недавно призвал французов "не поддаваться страху".

Известно также, что Франция опасается терактов после трагедии в Москве.

Как написал в соцсетях премьер-министр Габриэль Атталь, после теракта в России в Елисейском дворце президентом республики был созван Совет обороны и национальной безопасности. Власти Франции ввели наивысший уровень террористической угрозы в стране.

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22 марта в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

По последним официальным данным, число погибших при теракте в московском "Крокус сити холле" достигло 137 человек, трое из них – дети.

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