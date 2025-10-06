#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой ответил, почему не присутствовал на концерте Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

российский композитор Игорь Крутой, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 18:17 Фото: Instagram/igorkrutoy65, ru.dimashnews.com
Поклонники всемирно известного казахстанца Димаша Кудайбергена спросили у российского композитора Игоря Крутого, почему его не было на концерте, который прошел 5 октября 2025 года на знаменитой арене Нью-Йорка Madison Square Garden. Каков был ответ маэстро – в материале Zakon.kz.

Сегодня, 6 октября, Крутой в Instagram вновь порадовал своих фанатов, рассказав им о выходе новой песни:

"Сюрпризы, мои дорогие, для вас этой осенью не заканчиваются. 17 октября выйдет моя новая песня "Зонтик", премьера которой состоялась на "Новой волне". Надеюсь, она согреет всех влюбленных в эту осеннюю дождливую погоду".

Одними из первых на публикацию отреагировали поклонники Димаша, которые спросили у 71-летнего композитора: "Почему вас не было на концерте Димаша вчера? Мы ждали вас!"

"Не получилось, в другой раз…" – ответил Игорь Яковлевич.

Другие фолловеры восхитились новой композицией маэстро и отметили, что с нетерпением ждут ее выхода:

  • "Очень ждем".
  • "Ждем с большим трепетом".
  • "Как люблю такие сюрпризы! Ждем!"
  • "Игорь Яковлевич, это просто нет слов".
  • "Вся ваша музыка и ваше творчество греют душу, спасибо за ваши песни, люблю".
  • "Как же я люблю такие сюрпризы! Игорь Яковлевич, она уже согревает наши сердца! Тем более в вашем исполнении! Какой же вы у нас гениальный!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 18:17
"Гимн Казахстана прозвучал в сердце Америки": появились первые кадры с концерта Димаша в Нью-Йорке

О том, как прошел грандиозный концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке, можете узнать и посмотреть здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Димаш Кудайберген заявил о концерте в США
04:59, 28 мая 2025
Димаш Кудайберген заявил о концерте в США
Как прошел грандиозный концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке – впечатляющие фото
15:30, Сегодня
Как прошел грандиозный концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке – впечатляющие фото
Игорь Крутой ответил Димашу Кудайбергену
18:01, 04 августа 2025
Игорь Крутой ответил Димашу Кудайбергену
