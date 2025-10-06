Игорь Крутой ответил, почему не присутствовал на концерте Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке
Сегодня, 6 октября, Крутой в Instagram вновь порадовал своих фанатов, рассказав им о выходе новой песни:
"Сюрпризы, мои дорогие, для вас этой осенью не заканчиваются. 17 октября выйдет моя новая песня "Зонтик", премьера которой состоялась на "Новой волне". Надеюсь, она согреет всех влюбленных в эту осеннюю дождливую погоду".
Одними из первых на публикацию отреагировали поклонники Димаша, которые спросили у 71-летнего композитора: "Почему вас не было на концерте Димаша вчера? Мы ждали вас!"
"Не получилось, в другой раз…" – ответил Игорь Яковлевич.
Другие фолловеры восхитились новой композицией маэстро и отметили, что с нетерпением ждут ее выхода:
- "Очень ждем".
- "Ждем с большим трепетом".
- "Как люблю такие сюрпризы! Ждем!"
- "Игорь Яковлевич, это просто нет слов".
- "Вся ваша музыка и ваше творчество греют душу, спасибо за ваши песни, люблю".
- "Как же я люблю такие сюрпризы! Игорь Яковлевич, она уже согревает наши сердца! Тем более в вашем исполнении! Какой же вы у нас гениальный!"
