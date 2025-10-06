Игорь Крутой ответил, почему не присутствовал на концерте Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

Поклонники всемирно известного казахстанца Димаша Кудайбергена спросили у российского композитора Игоря Крутого, почему его не было на концерте, который прошел 5 октября 2025 года на знаменитой арене Нью-Йорка Madison Square Garden. Каков был ответ маэстро – в материале Zakon.kz.

Сегодня, 6 октября, Крутой в Instagram вновь порадовал своих фанатов, рассказав им о выходе новой песни:

"Сюрпризы, мои дорогие, для вас этой осенью не заканчиваются. 17 октября выйдет моя новая песня "Зонтик", премьера которой состоялась на "Новой волне". Надеюсь, она согреет всех влюбленных в эту осеннюю дождливую погоду".

Одними из первых на публикацию отреагировали поклонники Димаша, которые спросили у 71-летнего композитора: "Почему вас не было на концерте Димаша вчера? Мы ждали вас!"

"Не получилось, в другой раз…" – ответил Игорь Яковлевич.

Другие фолловеры восхитились новой композицией маэстро и отметили, что с нетерпением ждут ее выхода:

"Очень ждем".

"Ждем с большим трепетом".

"Как люблю такие сюрпризы! Ждем!"

"Игорь Яковлевич, это просто нет слов".

"Вся ваша музыка и ваше творчество греют душу, спасибо за ваши песни, люблю".

"Как же я люблю такие сюрпризы! Игорь Яковлевич, она уже согревает наши сердца! Тем более в вашем исполнении! Какой же вы у нас гениальный!"

