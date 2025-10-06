Как прошел грандиозный концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке – впечатляющие фото

Madison Square Garden стала новой вершиной, которую покорил народный артист Казахстана Димаш Кудайберген. Накануне всемирно известный казахстанец дал сольный концерт на культовой сцене Нью-Йорка. Как прошло грандиозное шоу – в материале Zakon.kz.

Как отметила 6 октября 2025 года команда артиста, 5 октября впервые на знаменитой арене Madison Square Garden звучал гимн Казахстана, многотысячная публика Нью-Йорка впервые принимала артиста из стран СНГ – Димаша Кудайбергена с сольным концертом "Stranger".

"С детства я мечтал выступить здесь, поскольку как фаната бокса меня вдохновлял Мохаммед Али и Майк Тайсон, выступавшие на Madison Square Garden. Трио теноров, благодаря которым я стал певцом, а также Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Селин Дион, Андреа Бочелли, – такие вот легендарные звезды выступали на этой площадке. За последние годы много событий произошло в моей жизни, очень много крупных выступлений, больших концертов по всему миру, но здесь произойдет немного другая история", – сказал Димаш накануне концерта.

И она, как подчеркнула команда, действительно произошла:

"Команда из Казахстана во главе с народным артистом Димашем Кудайбергеном сделала современную историю. Уникальная программа "Stranger", как и все творчество Димаша, представляет собой смешение стилей, языков, жанров и разнообразных номеров. Ярко начав с композиции "Golden", Димаш представил "Smoke" на английском, "Олимпико" на итальянском и "Battle of Memory" на китайском.

Также сообщается, что впервые на сольном концерте поклонники Димаша услышали произведение "Love’s not over yet" под фортепианный аккомпанемент автора – двукратного обладателя премии "Грэмми" Уолтера Афанасьева".

"Я знаю Димаша, но полностью всю его музыку не знал. Но даже если бы знал – это удивительно смотреть, когда он поет вживую, он просто двигает всех, зрители так его любят, я редко такое вижу. Я смотрел концерт, и все время спрашивал: а эту песню кто написал? – Димаш. А эту? – Снова Димаш… Я рад, что он пригласил нас, это будет для меня память на всю жизнь. Я выступал здесь несколько раз, но таких ощущений у меня еще не было, это такая честь, я очень счастлив", – поделился Уолтер Афанасьев.

Вместе с тем Димаш исполнил композицию своего большого друга, маэстро Игоря Крутого "Любовь уставших лебедей". По традиции, начатой еще в 2019 году на Арнау в Казахстане, весь зал несколько раз пел припев этой песни.

Перед исполнением "Sos D’un Terrien En Détresse" Димаш обратился к слушателям как Региональный посол доброй воли Международной организации по миграции – агентства ООН по миграции:

"Дорогие друзья, мы знаем, что музыка способна нас объединять. Сегодня вечером мы можем сделать это вместе. На экране позади меня вы увидите QR-код. Отсканировав его, вы поддержите Агентство ООН по миграции и поможете людям по всему миру. Вместе мы можем изменить мир к лучшему. Спасибо, что вы с нами. А теперь позвольте музыке вести нас вперед".

Вперед Димаш повел зрителей с помощью своих авторских песен "Ұмытылмас Күн", "Give Me Your Love", "Be With Me", продолжив концерт после распевки с залом на три голоса.

"В этот вечер зрители максимально отдавали свою энергию вместе с артистами, тысячи горящих глаз сверкали, голоса пели вместе, всем стадионом", – отметила команда Кудайбергена.

"Сегодня свершилась история. Димаш покорил новую сцену, он вернулся спустя 6 лет в Нью-Йорк с триумфом. Димаш стал другим за 6 лет, мы стали другими, я думаю, сегодня все зрители это почувствовали и услышали, а мы получили эту энергетику обратно", – заявила бэк-вокалистка Зарина Божакова.

Следующий блок программы начался с кюя "Адай" в исполнении Димаша и дуэта домбристов Темирлана Олжабая и Ерната Наурыза.

"После выступления с новым хитом "Тау Iшiнде" Димаш объявил премьеру. Под эпический видеоряд, демонстрирующий бескрайние возможности человека, артист представил новую авторскую песню на казахском языке о родной земле – "Самғау" на слова Жараскана Нурбая", – поделилась команда Кудайбергена.

Сразу после премьеры зритель оказался вовлечен в новый спектакль – "Fire" заполнила арену мощным вокалом и энергией постановки.

Далее артист ушел за кулисы, поклонники приготовились смотреть следующую видео-зарисовку, но на экране вновь появился Димаш, который вместе со своей командой стремительно бежал по коридорам Madison Square Garden, исполняя еще одну новую авторскую песню, теперь на английском языке – "Living For The Game".

Продолжился концерт снова очень разными, но одинаково любимыми поклонниками "When I`Ve Got You", "Weekend" и "Махаббат Бер Маған".

"Я думаю, что это очень значимый момент. Первое, что я увидел – это полный стадион. Я не из Казахстана, но меня охватила гордость за Димаша, что так много людей пришли на его концерт. Я рад, что его музыка, его личность преодолевает границы, захватывает людей разных национальностей. Я рад быть здесь сегодня, для меня это впечатления на всю жизнь", – подчеркнул со-автор текста "When I`Ve Got You" Дмитро Гордон.

Этим вечером Димаш и его друзья, инструменталисты показали публике традиционные казахские инструменты – домбру, сыбызгы и кобыз, который в руках Олжаса Курманбека вел соло в титульной песне тура "Stranger".

"Мы надеемся, что этот концерт, как и история нашего народа, навсегда будет вписан золотыми буквами. Ведь когда такие священные инструменты, как домбра, кобыз и сыбызгы – символы казахского традиционного искусства – звучат на мировой арене, это означает, что наше национальное искусство поднимается на новый, высочайший уровень. Конечно, все это благодаря Димашу. Благодаря этому мы предоставляем свое искусство с казахскими национальными инструментами на мировой арене и знакомим весь мир с нашим культурным наследием". Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз

В финале шоу прозвучали крупные произведения "El Amor En Ti" и "The Story Of One Sky".

"Жизнь больше не будет прежней. Это сцена пропитана мировой энергетикой, мировыми звездами, здесь каждый сантиметр вдохновляет на творчество. У нас есть прекрасное выражение – священная сцена. Это особенное место, на каком бы языке ни говорили, оно всегда остается священным. Когда выходишь на сцену, там нет разделения по языку или нации – все ощущаешь только внутренним духом. На этой сцене именно так и было. Это было мощно. Думаю, концерт прошел замечательно, все песни нашли отклик в сердцах зрителей, потому что они были исполнены особенно. Большое спасибо, это останется в памяти навсегда", – сказал бэк-вокалист Расул Усманов.

Концерт длился три часа и закончился исполнением Димашем композиции "Дурдараз". Завершая программу, артист представил свою команду и пригласил зрителей на следующий концерт в Мексике, который состоится 8 октября.

