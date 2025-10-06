#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Безвкусица и антитренды осени 2025: дизайнер предостерегла модниц

что не стоит носить осенью, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 23:27 Фото: pixabay
Дизайнер одежды Марина Холкина перечислила безвкусные вещи осеннего гардероба в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Life, сначала эксперт призвала в этом сезоне отказаться от длинных пальто и плащей из экокожи. По ее мнению, более удачным выбором будут короткие модели прямого или приталенного силуэта. А тем, кто не может отказаться от длинных пальто, специалист порекомендовала присмотреться к вариантам из хлопка.

Также Холкина не советует в этом году выбирать обувь на тракторной подошве, которые она посоветовала заменить на челси с прямоугольным или закругленным носом, казаки, а также ботильоны с широким голенищем. Вдобавок эксперт упомянула в перечне оверсайз вещи.

"Уже который сезон дизайнеры отходят от мешковатости в женских образах. В этом сезоне актуальны силуэты с акцентом на талии, а также с расширенной линией плеч", – пояснила она.

Кроме того, дизайнер считает устаревшими стали толстовки без капюшона и атласные юбки. Вместо первых она советует выбрать свитеры или лонгсливы с высоким воротом на короткой молнии, а вместо вторых – модели из экокожи или шерсти.

Ранее стилист назвал модные тенденции на весну-лето 2026.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
