Димаш сообщил хорошую новость после концерта в Нью-Йорке

Фото: ru.dimashnews.com

Сцена Madison Square Garden стала новой вершиной, которую покорил народный артист Казахстана Димаш Кудайберген. О своих впечатлениях на концерте он рассказал в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Трогательный пост сопроводил видеофрагмент выступления Димаша. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash) "Нью-Йорк. ПЛОЩАДНЫЙ САД МЭДИСОН. Тысячи сердец. Одно дыхание. Эта ночь навсегда останется в истории – и в моей душе. Спасибо всем, кто разделил со мной этот сон – моя команда, музыканты, зрители, и всех тех, кто верил в это путешествие. Музыка объединила нас – от Казахстана до Америки, от сердца к сердцу, от души к душе. Сняли документальный фильм об этом концерте – о путешествии, моментах и энергии, которую мы прожили вместе. Скоро...", – анонсировал событие певец. Его фолловеры радостно восприняли известие: О какие хорошие новости Димаш!!! Для тех, кто не смог быть рядом!

Это было шокирующе, красиво, незабываемо, сила музыки и любви.

Мои поздравления, Димаш. Любовь и бесконечное восхищение. Ранее мы писали о том, как прошел грандиозный концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке.

