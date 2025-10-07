#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Димаш сообщил хорошую новость после концерта в Нью-Йорке

Народный артист, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 08:10 Фото: ru.dimashnews.com
Сцена Madison Square Garden стала новой вершиной, которую покорил народный артист Казахстана Димаш Кудайберген. О своих впечатлениях на концерте он рассказал в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Трогательный пост сопроводил видеофрагмент выступления Димаша.

"Нью-Йорк. ПЛОЩАДНЫЙ САД МЭДИСОН. Тысячи сердец. Одно дыхание. Эта ночь навсегда останется в истории – и в моей душе. Спасибо всем, кто разделил со мной этот сон – моя команда, музыканты, зрители, и всех тех, кто верил в это путешествие. Музыка объединила нас – от Казахстана до Америки, от сердца к сердцу, от души к душе. Сняли документальный фильм об этом концерте – о путешествии, моментах и энергии, которую мы прожили вместе. Скоро...", – анонсировал событие певец.

Его фолловеры радостно восприняли известие:

  • О какие хорошие новости Димаш!!! Для тех, кто не смог быть рядом!
  • Это было шокирующе, красиво, незабываемо, сила музыки и любви.
  • Мои поздравления, Димаш. Любовь и бесконечное восхищение.

Ранее мы писали о том, как прошел грандиозный концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке.

Аксинья Титова
