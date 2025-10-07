Димаш Кудайберген после Нью-Йорка собрал "живой коридор" в аэропорту Мехико

5 октября 2025 года знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген выступил с концертом в Нью-Йорке – одном из самых престижных культурных центров мира. А уже на следующий день, 6 октября, аэропорт Мехико был заполнен фанатами, встречающими любимого артиста, сообщает Zakon.kz.

Известно, что dears из Мексики и многих других стран приготовили длинный "живой коридор", приветствуя музыканта.

"При появлении Димаша эмоции захлестнули встречающих и Dears сплотились вокруг артиста, радостно приветствуя долгожданного гостя", – описывает громкую встречу портал Dimashnews.com.

Так, хором скандируя "Димаш, Димаш", громко напевая на испанском языке, большая радостная компания сопровождала артиста по аэропорту.

Фото: dimashnews.com

Кроме того, в аэропорту Кудайбергену вручили кубок TopTenMusicAwart в номинации "Голос года".

Фото: dimashnews.com

Теперь знаменитость даст два сольных концерта: 8 октября он впервые даст сольный концерт тура "Stranger" на площадке Auditorio Nacional, а 10 октября – на Palacio de los Deportes.

