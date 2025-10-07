Димаш Кудайберген после Нью-Йорка собрал "живой коридор" в аэропорту Мехико
Известно, что dears из Мексики и многих других стран приготовили длинный "живой коридор", приветствуя музыканта.
"При появлении Димаша эмоции захлестнули встречающих и Dears сплотились вокруг артиста, радостно приветствуя долгожданного гостя", – описывает громкую встречу портал Dimashnews.com.
Так, хором скандируя "Димаш, Димаш", громко напевая на испанском языке, большая радостная компания сопровождала артиста по аэропорту.
Фото: dimashnews.com
Кроме того, в аэропорту Кудайбергену вручили кубок TopTenMusicAwart в номинации "Голос года".
Фото: dimashnews.com
Теперь знаменитость даст два сольных концерта: 8 октября он впервые даст сольный концерт тура "Stranger" на площадке Auditorio Nacional, а 10 октября – на Palacio de los Deportes.
