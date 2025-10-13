"Ты был невероятен!": Димаш Кудайберген дважды взорвал Мехико и собрал тысячи признаний в любви
Кадры с грандиозного вечера Кудайберген опубликовал сегодня, 13 октября, на своей странице в Instagram. В описании к красочному ролику он оставил благодарность преданными слушателям на испанском языке.
"Спасибо, друзья. Вы потрясающие. Stranger. Мексика. День второй", – написал артист.
Судя по отрывкам видео, заполненный стадион выглядел и звучал как огромный оркестр.
Любящие фанаты оставляют огромное количество трогательных слов, признаваясь в любви к композитору и его таланту.
- Без сомнения, это лучший концерт в моей жизни. Мы тебя любим, возвращайся скорее.
- Нет возможности описать эмоции, любовь, умиротворение, шторм, который в наших душах после встречи с тобой!
- Ты был невероятен! Поздравляю с успехом!
- Я была на двух ваших концертах в Мексике. Незабываемо.
- Ты заслуживаешь любви всего мира.
Материал по теме
О том, что происходило за кулисами и на самом концерте, прошедшем 8 октября, также рассказывали мама артиста Светлана Айтбаева и его младшая сестра Раушан Кудайберген.
К примеру, мама назвала любимую песню сына. По ее словам, "Бір аспанның тағдыры" – не просто композиция с глубоким смыслом. Это обращение Димаша к человечеству.
Сестренка артиста разместила несколько видео, показав кадры его триумфа в Мексике. Их можно посмотреть по этой ссылке.