Культура и шоу-бизнес

"Ты был невероятен!": Димаш Кудайберген дважды взорвал Мехико и собрал тысячи признаний в любви

Димаш Кудайберген, народный артист Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 09:57 Фото: dimashnews.com
10 октября 2025 года народный артист Казахстана Димаш Кудайберген повторил свой первый успех в Мехико. Во Дворце спорта Palacio de los Deportes музыкант провел второй концерт и собрал аншлаг из 15 000 человек, сообщает Zakon.kz.

Кадры с грандиозного вечера Кудайберген опубликовал сегодня, 13 октября, на своей странице в Instagram. В описании к красочному ролику он оставил благодарность преданными слушателям на испанском языке.

"Спасибо, друзья. Вы потрясающие. Stranger. Мексика. День второй", – написал артист.

Судя по отрывкам видео, заполненный стадион выглядел и звучал как огромный оркестр.

Любящие фанаты оставляют огромное количество трогательных слов, признаваясь в любви к композитору и его таланту.

  • Без сомнения, это лучший концерт в моей жизни. Мы тебя любим, возвращайся скорее.
  • Нет возможности описать эмоции, любовь, умиротворение, шторм, который в наших душах после встречи с тобой!
  • Ты был невероятен! Поздравляю с успехом!
  • Я была на двух ваших концертах в Мексике. Незабываемо.
  • Ты заслуживаешь любви всего мира.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 09:57
7 языков, домбра и аншлаг: как Димаш зажег Мехико

О том, что происходило за кулисами и на самом концерте, прошедшем 8 октября, также рассказывали мама артиста Светлана Айтбаева и его младшая сестра Раушан Кудайберген.

К примеру, мама назвала любимую песню сына. По ее словам, "Бір аспанның тағдыры" – не просто композиция с глубоким смыслом. Это обращение Димаша к человечеству.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 09:57
"Он лучше меня": Димаш Кудайберген представил младшего брата публике в Мексике

Сестренка артиста разместила несколько видео, показав кадры его триумфа в Мексике. Их можно посмотреть по этой ссылке.

Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
