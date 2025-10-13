"Ты был невероятен!": Димаш Кудайберген дважды взорвал Мехико и собрал тысячи признаний в любви

10 октября 2025 года народный артист Казахстана Димаш Кудайберген повторил свой первый успех в Мехико. Во Дворце спорта Palacio de los Deportes музыкант провел второй концерт и собрал аншлаг из 15 000 человек, сообщает Zakon.kz.

Кадры с грандиозного вечера Кудайберген опубликовал сегодня, 13 октября, на своей странице в Instagram. В описании к красочному ролику он оставил благодарность преданными слушателям на испанском языке.

"Спасибо, друзья. Вы потрясающие. Stranger. Мексика. День второй", – написал артист.

Судя по отрывкам видео, заполненный стадион выглядел и звучал как огромный оркестр.

Любящие фанаты оставляют огромное количество трогательных слов, признаваясь в любви к композитору и его таланту.

Без сомнения, это лучший концерт в моей жизни. Мы тебя любим, возвращайся скорее.

Нет возможности описать эмоции, любовь, умиротворение, шторм, который в наших душах после встречи с тобой!

Ты был невероятен! Поздравляю с успехом!

Я была на двух ваших концертах в Мексике. Незабываемо.

Ты заслуживаешь любви всего мира.

О том, что происходило за кулисами и на самом концерте, прошедшем 8 октября, также рассказывали мама артиста Светлана Айтбаева и его младшая сестра Раушан Кудайберген.

К примеру, мама назвала любимую песню сына. По ее словам, "Бір аспанның тағдыры" – не просто композиция с глубоким смыслом. Это обращение Димаша к человечеству.

Сестренка артиста разместила несколько видео, показав кадры его триумфа в Мексике. Их можно посмотреть по этой ссылке.