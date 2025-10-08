Кому достался титул "Мисс Алматы 2025"

Вечером 7 октября стало известно имя главной красавицы Алматы, сообщает Zakon.kz.

Обладательницей заветной диадемы и сертификата на один миллион тенге стала 20-летняя Лаура Актаева, которая еще до начала финального шоу заявила о твердости характера в достижении своих целей.

Фото: Zakon.kz

У девушки пятилетний опыт работы моделью, сотрудничество со многими отечественными и зарубежными брендами, а также победа в международных конкурсах.

"В свободное время я люблю читать книги, заниматься танцами, изучать языки, интересуюсь историей и культурой", – рассказала о себе "Мисс Алматы 2025" на официальном аккаунте конкурса в Instagram.

