Культура и шоу-бизнес

Кому достался титул "Мисс Алматы 2025"

Мисс Алматы 2025, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 07:50 Фото: Instagram/missalmaty_official
Вечером 7 октября стало известно имя главной красавицы Алматы, сообщает Zakon.kz.

Обладательницей заветной диадемы и сертификата на один миллион тенге стала 20-летняя Лаура Актаева, которая еще до начала финального шоу заявила о твердости характера в достижении своих целей.

Фото: Zakon.kz

У девушки пятилетний опыт работы моделью, сотрудничество со многими отечественными и зарубежными брендами, а также победа в международных конкурсах.

"В свободное время я люблю читать книги, заниматься танцами, изучать языки, интересуюсь историей и культурой", – рассказала о себе "Мисс Алматы 2025" на официальном аккаунте конкурса в Instagram.

Ранее самая красивая волейболистка Казахстана показала кадры с тренировки и восхитила поклонников.

Алия Абди
Алия Абди
