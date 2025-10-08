Рудковская напомнила подписчикам о холостяцком статусе Билана

7 октября продюсер Димы Билана Яна Рудковская обратила внимание подписчиц своего Telegram-канала на отсутствие жены у своего подопечного, сообщает Zakon.kz.

Рудковская подчеркнула, что Билан всегда был кумиром молодых девчонок, но и сейчас в свои 43 года по-прежнему в хорошей форме. Она в шутку сравнила его с Бенджамином Баттоном.

"Столько лет прошло – вообще ничего не поменялось", – с гордостью отметила Яна.

Продюсер поспешила напомнить, что певец также по-прежнему не женат.

"Рано или поздно кому-то такой красавчик достанется! Талантлив, красив, богат, добрый и щедрый! Такие парни на дороге не встречаются, дефицит и эксклюзив", – перечислила достоинства Билана Рудковская.

